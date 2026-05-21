Kiribati, un archipiélago ubicado en el océano Pacífico, se ha convertido en el país menos visitado del mundo, alcanzando un récord histórico de apenas 9.504 turistas. Este conjunto de 32 islas, de las cuales solo 20 están habitadas, ofrece un entorno único con aguas turquesas, atolones deshabitados y una biodiversidad marina excepcional.

Su ubicación geográfica es tan singular que se extiende en los cuatro hemisferios, lo que hace que llegar hasta allí implique una travesía compleja. La capital, Tarawa, se encuentra a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Hawái, y para acceder se requieren vuelos con múltiples escalas que superan las 30 horas de duración. Los costos para acortar las esperas pueden llegar hasta los 4.000 euros, lo que limita aún más el flujo turístico.

Playas paradisíacas, cultura ancestral y Patrimonio de la Humanidad

Este aislamiento, sin embargo, se convierte en un atractivo para quienes buscan experiencias fuera de los circuitos convencionales, ofreciendo una combinación de aventura y desconexión total. La infraestructura turística es reducida, por lo que los visitantes deben contar con paciencia y adaptabilidad para disfrutar plenamente del destino.

Kiribati, el destino menos visitado del mundo, bate récord con solo 9.504 turistas

Entre los principales puntos de interés destaca la Phoenix Islands Protected Area (PIPA), un área marina protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 408.000 km², este santuario alberga unas 800 especies conocidas, incluyendo 200 tipos de coral y 500 especies de peces, además de mamíferos marinos y numerosas aves, convirtiéndolo en un paraíso para amantes del buceo y la naturaleza.

Más allá de su riqueza natural, Kiribati conserva una cultura ancestral muy viva. Sus tradiciones se reflejan en danzas que pueden ser hasta ocho tipos diferentes, celebraciones comunitarias y costumbres que han permanecido casi intactas durante siglos. En Tarawa, el Museo Te Umanibong y la Casa de la Asamblea ofrecen a los visitantes una mirada profunda a la historia y la identidad del país.

Kiribati, el destino menos visitado del mundo, bate récord con solo 9.504 turistas

Un dato curioso es que las islas orientales de Kiribati, ubicadas justo al oeste de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, son las primeras en recibir cada año nuevo, convirtiendo al país en un punto de interés global cada 31 de diciembre, seguido en redes sociales por miles de personas.

La hospitalidad de los kiribatianos es una de las experiencias más valoradas por los viajeros. A pesar de enfrentar desafíos como limitaciones en infraestructura, pocas oportunidades laborales y un índice de pobreza cercano al 22%, la calidez de sus habitantes destaca. No es raro que una familia local se hospede en el suelo de un hospital para acompañar a un visitante enfermo o que los turistas sean tratados como parte de la comunidad.

El estilo de vida en Kiribati implica adaptarse a un entorno con escaso acceso a tecnología y servicios: los pagos se realizan en efectivo, la conectividad es limitada y la improvisación es fundamental. Esto convierte cada día en una oportunidad para aprender y adaptarse a una realidad muy distinta a la de destinos turísticos tradicionales.