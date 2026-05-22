Un reciente informe destaca una paradoja en el turismo sostenible: mientras la Generación Z y los millennials lideran en intención de viajar de manera sustentable, son los boomers quienes más aplican estas prácticas en la realidad.

El estudio revela que el 85% de los viajeros de todas las edades consideran que el turismo sostenible es importante o muy importante. Sin embargo, aunque los jóvenes muestran mayor compromiso en intención, los mayores se destacan en acciones concretas.

Las generaciones y el impacto ambiental en función a lo que dicen y hacen

En cuanto a planes futuros, un 75% de la generación Z (18 a 28 años) y un 71% de los millennials (29 a 44 años) expresan su deseo de viajar de forma sustentable en los próximos 12 meses. En contraste, el 47% de los boomers (mayores de 61 años) comparte esta intención, cifra menor que la de la generación X (45 a 60 años) con un 60%.

No obstante, cuando se analizan comportamientos concretos, las generaciones mayores toman la delantera. Por ejemplo, en participación en actividades relacionadas con pueblos y culturas originarias, el 30% de los millennials y el 29% de la generación Z participaron en el último año, frente a un 18% de los boomers.

En actividades vinculadas a la conservación de ecosistemas y vida silvestre, un 25% de millennials y un 24% de la generación Z y la generación X estuvieron involucrados, pero solo un 9% de los boomers lo hizo.

Respecto al cambio climático, el informe señala que casi tres cuartas partes de los viajeros consideran el riesgo de condiciones meteorológicas extremas al elegir destino y fechas de viaje (74% en ambos casos). Además, un 68% evita destinos con climas extremos, mientras que un 55% siente que la imprevisibilidad climática complica la planificación.

En los últimos doce meses, un 31% de los viajeros canceló o modificó sus planes debido a condiciones meteorológicas extremas o desastres naturales. Más de la mitad manifestó que ciertos destinos se volvieron demasiado calurosos para visitarlos y que eliminaron lugares de su lista por estas razones.

En términos de hospedaje, más de un tercio de cada grupo generacional planea alojarse en propiedades con certificación de sustentabilidad durante los próximos 12 meses, reflejando la importancia creciente de esta práctica en todos los segmentos etarios.

Entre las estrategias para viajar de forma más sostenible en 2026, destacan evitar destinos masificados (43%), planificar viajes fuera de temporada alta (42%) y elegir destinos con temperaturas más agradables (25%), evidenciando un cambio en la toma de decisiones de los viajeros.