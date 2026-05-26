El Gobierno Nacional confirmó el calendario oficial de las vacaciones de invierno para el año 2026, estableciendo un esquema escalonado que abarca todo el mes de julio y que varía según cada provincia argentina.

Este sistema busca distribuir la circulación de turistas en los principales destinos del país, favoreciendo así el turismo interno durante la temporada invernal. Además, algunas provincias verán modificado su calendario habitual debido a la coincidencia con el feriado nacional por el Día de la Independencia y el fin de semana largo correspondiente.

El receso escolar se divide en tres grupos provinciales, cada uno con dos semanas de vacaciones en diferentes momentos de julio, con particularidades según el calendario académico y los feriados nacionales.

Vacaciones de invierno 2026: calendario oficial y fechas según cada provincia argentina

Provincias con vacaciones del 6 al 17 de julio

Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe iniciarán el descanso escolar el lunes 6 de julio y lo finalizarán el viernes 17. En estas jurisdicciones, el receso incluirá el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10, integrándose en un fin de semana largo extendido.

Esta extensión del fin de semana XXL fue establecida mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intención de impulsar el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno.

Vacaciones del 13 al 24 de julio

Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán su receso escolar entre el lunes 13 y el viernes 24 de julio.

En estas provincias, el feriado del 9 de julio no coincide con las vacaciones, por lo que los estudiantes disfrutarán de esa jornada no lectiva antes del inicio del receso, lo que permite mantener sin cambios el calendario escolar y preservar los días festivos.

Vacaciones del 20 al 31 de julio

Buenos Aires, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santiago del Estero conforman el último grupo, con descanso escolar desde el lunes 20 hasta el viernes 31 de julio.

En estas jurisdicciones, el receso se ubica al final del mes y no se superpone con el feriado nacional, manteniendo el esquema tradicional de clases y días no laborables sin modificaciones.

Con este cronograma confirmado, las familias ya pueden planificar sus actividades, viajes y propuestas recreativas para aprovechar las dos semanas de descanso escolar, mientras que el sector turístico se prepara para uno de los períodos de mayor movimiento interno del año.