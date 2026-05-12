Argentina lanzó el primer planificador de viajes con IA: cómo usarlo para organizar tus vacaciones

INPROTUR y Visit Argentina presentaron el primer planificador de viajes con inteligencia artificial de Latinoamérica, una herramienta que permitirá organizar vacaciones de manera personalizada, simple y rápida.

El lanzamiento oficial fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quien destacó la importancia de incorporar innovación tecnológica al turismo argentino para mejorar la experiencia de viajeros nacionales e internacionales.

La plataforma funciona mediante inteligencia artificial y permite crear recorridos adaptados a los intereses de cada usuario. El sistema analiza gustos personales, cantidad de días disponibles y tipo de experiencia buscada para generar itinerarios automáticos dentro de Argentina.

Cómo funciona el planificador de viajes con IA

La herramienta fue diseñada para que cualquier persona pueda organizar un viaje en pocos pasos y sin conocimientos técnicos.

Paso a paso para armar un viaje personalizado: ingresar a la plataforma oficial de Visit Argentina, elegir el tipo de experiencia deseada (aventura, gastronomía, naturaleza, cultura, nieve, vinos, bienestar, experiencias urbanas, indicar la cantidad de días disponibles para viajar y seleccionar intereses y preferencias personales).

La inteligencia artificial genera automáticamente un itinerario personalizado con destinos, actividades y recorridos recomendados.

El plan puede descargarse para utilizarlo durante el viaje.

Uno de los puntos más destacados es que el sistema integra propuestas turísticas de las 24 provincias argentinas, incluyendo destinos tradicionales y también lugares emergentes que buscan ganar visibilidad turística.

Turismo inteligente y federal

Desde el sector turístico explicaron que se trata del primer desarrollo de este tipo dentro de los portales “Visit” de América Latina, posicionando a Argentina como pionera regional en turismo inteligente.

La iniciativa apunta no solo a facilitar la organización de viajes, sino también a fortalecer las economías regionales y promover una mirada federal del turismo, ampliando la difusión de destinos menos conocidos.

El proyecto fue desarrollado por el Centro de Innovación Tecnológica Aplicada al Turismo de INPROTUR y sigue lineamientos impulsados por ONU Turismo para avanzar en la transformación digital del sector.

Con esta nueva herramienta, Argentina busca consolidarse como uno de los destinos más innovadores de la región y ofrecer experiencias cada vez más personalizadas para viajeros de todo el mundo.