Las vacaciones de invierno en Argentina presentan una amplia variedad de destinos para disfrutar, desde la nieve del sur hasta la selva misionera y la costa atlántica. Muchos hoteles y prestadores turísticos ofrecen la posibilidad de financiar las estadías en cuotas sin interés, lo que facilita organizar el viaje con anticipación y sin apuros.

En el extremo sur, Ushuaia se destaca como uno de los destinos más atractivos para esta temporada. La temporada de esquí en Cerro Castor se mantiene con buenas condiciones, y la ciudad ofrece además actividades como visitas al Glaciar Martial, el Valle de Tierra Mayor, el Tren del Fin del Mundo y paseos por el Canal Beagle. El hotel Las Hayas Ushuaia Resort & Spa cuenta con paquetes de esquí de 5 y 7 noches que incluyen alojamiento, forfait y clases, con opciones de pago en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Galicia, además de otras alternativas bancarias.

Argentina tiene lugares de ensueño para elegir

En el norte, el Parque Nacional Iguazú es una excelente opción para el invierno, cuando las temperaturas son más bajas y la humedad disminuye, haciendo más cómodo recorrer sus senderos. Falls Iguazú Hotel & Spa, ubicado dentro de la reserva hotelera y rodeado de selva, ofrece servicios como piscinas externas, spa y gastronomía destacada. Sus paquetes incluyen desayuno y cena buffet, con una promoción especial de 4 noches pagando 3, y permiten financiar el pago en cuotas sin interés.

En la provincia de Buenos Aires, Mar de las Pampas ofrece un escenario tranquilo con playas y bosques, ideal para quienes buscan desconexión. Rincón del Duende Resort & Spa dispone de aparts y cabañas para hasta 7 personas, con actividades recreativas y servicios de relax. La financiación puede realizarse en hasta 12 cuotas sin interés con Banco Galicia (Visa y Mastercard), y también hay opciones en 3 y 6 cuotas con otros bancos.

Para una escapada cercana a Buenos Aires, San Antonio de Areco brinda una inmersión en la cultura gaucha. Pampas de Areco Resort de Campo & Spa, exclusivo para mayores de 18 años, combina gastronomía criolla, actividades de campo y descanso en un entorno rural. El alojamiento incluye desayuno buffet, acceso a piscinas climatizadas y al Spa Aguaribay, con posibilidad de pagar en 3 o 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.

Desde Ushuaia hasta Mar del Plata, varios hoteles ofrecen financiación en cuotas sin interés

En Mar del Plata, fuera de la temporada alta, el Hotel Astor ofrece una ubicación céntrica para disfrutar de la ciudad con menos turistas y una oferta cultural activa. Las opciones de financiación van desde 3 hasta 18 cuotas con tarjetas de crédito, aunque se recomienda consultar los bancos participantes.

Finalmente, Termas de Río Hondo es un reconocido destino termal en América Latina. El Los Pinos Resort & Spa Termal propone una experiencia all inclusive con piscinas termales, spa y gastronomía regional, ideal para toda la familia. Cuenta con un Family Plan con tarifas especiales para menores y permite pagar en cuotas, facilitando la planificación de escapadas durante todo el año.