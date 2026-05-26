Las vacaciones de invierno 2026 invitan a vivir una experiencia única en los parques de nieve de Patagonia, ideales para familias con niños que buscan combinar entretenimiento y contacto con la naturaleza.

En esta temporada, se destacan muchos de los parques de nieve en la región, entre los que se encuentran Lago Hermoso Ski Resort en San Martín de los Andes, Roca Negra Winter Park en Bariloche, y los complejos Cerro Martial y Llanos del Castor en Ushuaia.

Cuatro alternativas para disfrutar de la Patagonia

Lago Hermoso Ski Resort se encuentra sobre la Ruta 40, a sólo 25 minutos de San Martín de los Andes y próximo a Cerro Chapelco y Villa La Angostura. Este ski resort exclusivo se caracteriza por su atención personalizada y capacidad limitada, ideal para quienes desean aprender a esquiar sin aglomeraciones. Cuenta con pistas negras y rojas de nivel internacional, instructores especializados y paisajes imponentes de la Patagonia Argentina.

Vacaciones de invierno 2026: los parques de nieve en Patagonia para toda la familia

En Bariloche, Roca Negra Winter Park ofrece un modo diferente de disfrutar la temporada de nieve en el Cerro López. Entre sus actividades destacan excursiones en vehículos 4x4 por caminos montañosos y caminatas con raquetas de nieve. Su propuesta está pensada para todas las edades, requiriendo solo abrigo, calzado adecuado y ganas de aventura.

El Complejo Cerro Martial, ubicado cerca de Ushuaia, permanece abierto todo el año y combina naturaleza, aventura y experiencias al aire libre. Los visitantes pueden recorrer senderos, disfrutar de miradores panorámicos con vistas al Canal Beagle y la ciudad más austral del mundo, y acceder a una variada oferta gastronómica.

Por último, en Ushuaia, Llanos del Castor se sitúa en el kilómetro 3033 de la Ruta Nacional Nº 3, ofreciendo alojamiento en cabañas, gastronomía de montaña y traslados desde la ciudad. Para el invierno 2026, una de sus propuestas principales es "Llanos 360, una aventura fueguina", que incluye trekking en bosques de lengas, paseos en cuatriciclo, almuerzo regional y transfer desde hoteles. Además, se ofrecen clases de esquí, paseos en motos de nieve, deslizarse en gomones y actividades con culipatín.

Estas opciones convierten a los parques de nieve de Patagonia en destinos ideales para disfrutar las vacaciones de invierno con la familia, combinando diversión, deporte y naturaleza en escenarios privilegiados.