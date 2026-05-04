Los meses de mayo y junio se posicionan como la época ideal para quienes desean viajar dentro de Argentina evitando aglomeraciones y aprovechando tarifas más accesibles. La temporada baja no solo reduce la cantidad de turistas, sino que también habilita promociones especiales en alojamientos y permite disfrutar de experiencias más relajadas en destinos clave.
Escapadas cerca de Buenos Aires proponen opciones para desconectarse sin alejarse demasiado. San Antonio de Areco, con su ambiente rural y tranquilo, destaca por el hotel Un Alto en la Huella, que ofrece spa, piscina climatizada y jacuzzi privado, junto con promociones como una oferta 3x2 y precios desde $169.000 por noche en estadías seleccionadas.
Destinos con lagunas, paisajes y buenos vinos
Por su parte, Chascomús se presenta como un refugio templado y apacible junto a su laguna. El Howard Johnson Chascomús brinda beneficios como pensión completa, late check-out y descuentos gastronómicos para estancias entre semana y fines de semana largos, ideales para quienes buscan calma y comodidad.
En el norte y el oeste, destinos como Salta y Mendoza invitan a descubrir su patrimonio y paisajes sin la multitud característica de la temporada alta. En Salta, el Hotel Colonial Salta facilita traslados desde el aeropuerto, late check-out y promociones especiales para familias y residentes, mientras que Mendoza, especialmente en la zona de Las Compuertas, Luján de Cuyo, ofrece experiencias de enoturismo más íntimas en bodegas como Finca Bandini, con degustaciones y recorridos por viñedos adaptados a la tranquilidad otoñal.
Más al sur, Ushuaia revela un perfil diferente en estos meses, con paisajes abiertos y aire puro. El Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar propone tarifas desde USD 169 por noche para estancias entre abril y junio, con vistas privilegiadas al Canal Beagle y al glaciar dentro de la Reserva Natural El Martial, ofreciendo así una experiencia única y serena en la Patagonia.
En la región noreste, Iguazú se muestra con temperaturas más agradables y recorridos menos concurridos por la selva y las Cataratas. Iguazú Grand suma a esta calma propuestas gastronómicas especiales, como cenas temáticas que combinan sabores internacionales con la cocina argentina, enriqueciendo la estadía.
Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires también se transforma durante la temporada baja. Barrios emblemáticos como San Telmo, Recoleta y Belgrano pueden explorarse con mayor tranquilidad, disfrutando de cafeterías, espacios culturales y restaurantes sin las habituales aglomeraciones. Ker Hoteles, presente en varios puntos de la ciudad, ofrece descuentos de hasta el 40% en reservas directas, facilitando así el acceso a estas experiencias urbanas.
Esta combinación de ventajas convierte a mayo y junio en meses estratégicos para planificar viajes en Argentina, aprovechando precios más bajos y destinos menos saturados, ideales para quienes buscan descanso y autenticidad en cada rincón del país.