Los meses de mayo y junio se posicionan como la época ideal para quienes desean viajar dentro de Argentina evitando aglomeraciones y aprovechando tarifas más accesibles. La temporada baja no solo reduce la cantidad de turistas, sino que también habilita promociones especiales en alojamientos y permite disfrutar de experiencias más relajadas en destinos clave.

Escapadas cerca de Buenos Aires proponen opciones para desconectarse sin alejarse demasiado. San Antonio de Areco, con su ambiente rural y tranquilo, destaca por el hotel Un Alto en la Huella, que ofrece spa, piscina climatizada y jacuzzi privado, junto con promociones como una oferta 3x2 y precios desde $169.000 por noche en estadías seleccionadas.

Destinos con lagunas, paisajes y buenos vinos

Por su parte, Chascomús se presenta como un refugio templado y apacible junto a su laguna. El Howard Johnson Chascomús brinda beneficios como pensión completa, late check-out y descuentos gastronómicos para estancias entre semana y fines de semana largos, ideales para quienes buscan calma y comodidad.

En el norte y el oeste, destinos como Salta y Mendoza invitan a descubrir su patrimonio y paisajes sin la multitud característica de la temporada alta. En Salta, el Hotel Colonial Salta facilita traslados desde el aeropuerto, late check-out y promociones especiales para familias y residentes, mientras que Mendoza, especialmente en la zona de Las Compuertas, Luján de Cuyo, ofrece experiencias de enoturismo más íntimas en bodegas como Finca Bandini, con degustaciones y recorridos por viñedos adaptados a la tranquilidad otoñal.

Más al sur, Ushuaia revela un perfil diferente en estos meses, con paisajes abiertos y aire puro. El Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar propone tarifas desde USD 169 por noche para estancias entre abril y junio, con vistas privilegiadas al Canal Beagle y al glaciar dentro de la Reserva Natural El Martial, ofreciendo así una experiencia única y serena en la Patagonia.

En la región noreste, Iguazú se muestra con temperaturas más agradables y recorridos menos concurridos por la selva y las Cataratas. Iguazú Grand suma a esta calma propuestas gastronómicas especiales, como cenas temáticas que combinan sabores internacionales con la cocina argentina, enriqueciendo la estadía.

Viajar en mayo y junio: ofertas y tranquilidad en destinos argentinos

Finalmente, la Ciudad de Buenos Aires también se transforma durante la temporada baja. Barrios emblemáticos como San Telmo, Recoleta y Belgrano pueden explorarse con mayor tranquilidad, disfrutando de cafeterías, espacios culturales y restaurantes sin las habituales aglomeraciones. Ker Hoteles, presente en varios puntos de la ciudad, ofrece descuentos de hasta el 40% en reservas directas, facilitando así el acceso a estas experiencias urbanas.

Esta combinación de ventajas convierte a mayo y junio en meses estratégicos para planificar viajes en Argentina, aprovechando precios más bajos y destinos menos saturados, ideales para quienes buscan descanso y autenticidad en cada rincón del país.