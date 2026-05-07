La Copa del Mundo 2026 convertirá a ciudades como Miami en centros de actividad intensa, llenos de multitudes y adrenalina. Sin embargo, a menos de una hora en avión desde Florida, las Out Islands de Bahamas ofrecen un contraste absoluto: un entorno tranquilo, con aguas turquesas y playas de arena rosada donde el único ritmo que se siente es el de la marea.

Este archipiélago es la opción perfecta para quienes desean disfrutar del Mundial y, al mismo tiempo, encontrar un refugio para relajarse cuando el partido termina y se busca otro tipo de energía o simplemente paz.

Exumas y Eleuthera: lujo y exclusividad natural

En las Out Islands, la verdadera experiencia de lujo reside en el espacio y la privacidad. Exumas destaca por su famoso "Bahamian Blue", un fenómeno donde bancos de arena emergen y desaparecen con la marea, y donde el agua cristalina da la sensación de que las embarcaciones flotan en el aire. Este lugar representa el concepto de "lujo auténtico": ausencia de ruido y cámaras, solo el mar y la tranquilidad.

Por su parte, Eleuthera se distingue por su forma alargada y sus playas de arena rosada, un tono único que proviene de microorganismos coralinos mezclados con la arena blanca. Caminar descalzo por estas playas es sumergirse en la esencia del "Barefoot Luxury" o lujo descalzo, una experiencia donde los zapatos quedan olvidados desde la llegada hasta la partida.

Accesibilidad desde Florida para complementar el viaje al Mundial

Para quienes tengan Miami o alguna sede de Florida en su itinerario del Mundial, añadir una visita a las Out Islands es sencillo. Existen opciones variadas como ferris desde Bimini o Grand Bahama, y vuelos privados hacia las Exumas, adaptándose a diferentes presupuestos y tiempos.

Andros: un paraíso para el buceo y la naturaleza

Más allá de las playas, Andros destaca por albergar la tercera barrera de coral más grande del mundo, ofreciendo una experiencia de buceo única y profunda, lejos del turismo convencional. Además, en tierra firme, es posible observar flamencos rosados y el raro loro de Las Bahamas, actividades que requieren solo paciencia y la disposición para desacelerar el ritmo.

Las Out Islands no buscan competir con destinos caribeños más masivos en infraestructura, sino ofrecer un valor diferente: autenticidad, espacio y un silencio real, algo especialmente valioso en medio del bullicio de un Mundial.

Planificación para una escapada post Mundial 2026

Bahamas, el destino ideal para relajarse tras la emoción del Mundial 2026

La propuesta para el viaje es clara: llegar a Florida para vivir la emoción del Mundial y luego trasladarse a las Out Islands para descansar y reconectar. Con opciones que se ajustan a distintos presupuestos y tiempos, este archipiélago se presenta como una extensión natural del viaje, permitiendo combinar la pasión por el fútbol con el descanso merecido.