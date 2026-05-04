Kissimmee, ubicada en el corazón de Florida, se ha consolidado como el destino preferido por los argentinos que buscan casas vacacionales en Estados Unidos. Su proximidad a los parques temáticos de Orlando y la creciente demanda en la región la convierten en una opción ideal para quienes planean estadías prolongadas en familia o con amigos.

Con más de 32 mil casas vacacionales estilo resort que varían desde 2 hasta 22 ambientes, Kissimmee ofrece alojamientos equipados con comodidades como salas de cine, salones de juegos y piscinas privadas. Estos hogares están diseñados exclusivamente para el turismo, sin residentes permanentes, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia auténtica del estilo de vida americano, como cocinar en casa y disfrutar de la tranquilidad, lo que también ayuda a reducir gastos en hospedaje y comidas fuera.

El destino que cobra relevancia con vistas a la Copa del Mundo

El destino cobra particular relevancia en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Kissimmee se perfila como un hub logístico estratégico gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), el que ofrece 150 vuelos domésticos diarios hacia todas las sedes del Mundial, facilitando la movilidad de las familias latinoamericanas que reservaron casas para alojarse y desplazarse durante el evento.

De cara a 2028, Kissimmee anticipa dos importantes desarrollos. El primero, Everest Place, incluirá dos hoteles: uno del grupo Nickelodeon y otro de lujo, además de más de 600 mil m² destinados a espacios comerciales y gastronómicos. El segundo proyecto, Ovation Place, ubicado cerca del acceso principal a Disney World, contará con un hotel 4 estrellas, dos hoteles 3 estrellas y áreas de usos mixtos en un terreno de 31 hectáreas.

Además de su oferta hotelera y logística, Kissimmee destaca por su gastronomía, especialmente con el Latin Culinary Trail, un circuito que reúne más de 20 restaurantes de cocina latinoamericana y caribeña, enriqueciendo la experiencia cultural y culinaria del destino.

Más allá de la atracción de los parques temáticos, los visitantes pueden disfrutar de actividades en contacto con la naturaleza, como paseos en aerobotes por los pantanos del Parque Nacional Everglades o tirolesas sobre áreas habitadas por caimanes. También hay múltiples campos de golf de campeonato en las inmediaciones para los aficionados al deporte.

Kissimmee, Florida: casas vacacionales y turismo cerca de parques y Mundial 2026

Para quienes buscan opciones de compras, Kissimmee ofrece desde grandes centros comerciales como The Florida Mall y The Mall of Millenia, hasta boutiques en Celebration Town Center y outlets destacados como Lake Buena Vista Factory Stores y Orlando International Premium Outlets.

Finalmente, para quienes prefieren momentos de descanso y contemplación, el Lakefront Park en Kissimmee se presenta como un espacio ideal para relajarse y disfrutar del entorno natural durante las vacaciones en Estados Unidos.