Bariloche anunció que el Centro Cívico será el lugar de encuentro oficial para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial de Fútbol 2026. Además, desde la municipalidad confirmaron que se instalarán pantallas gigantes para transmitir en vivo cada partido del equipo nacional, en un espacio abierto y gratuito que busca reunir a vecinos y turistas. La propuesta incluye también actividades culturales, recreativas y gastronómicas, con el objetivo de generar un ambiente festivo y seguro.

El municipio destacó que la iniciativa apunta a fortalecer el sentido comunitario y ofrecer alternativas de entretenimiento en la antesala de la temporada invernal, cuando la ciudad recibe un importante flujo de visitantes. Con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir el montaje de la infraestructura necesaria, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte implementará modificaciones temporarias en la circulación vehicular en el sector del Centro Cívico.

Las actividades estarán coordinadas por distintas áreas municipales y contarán con la participación de artistas locales, propuestas gastronómicas y espacios de recreación para niños y familias. También se prevé la presencia de personal de seguridad y tránsito para garantizar el orden durante los encuentros.

Bariloche se suma así a las ciudades que organizan espacios públicos para vivir el Mundial, consolidando su perfil como destino turístico y cultural. La iniciativa se complementa con la agenda de invierno, que incluye la apertura del Cerro Catedral, actividades en el Circuito Chico y propuestas en la Comarca Andina.