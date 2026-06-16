La Patagonia argentina se transforma radicalmente con la llegada del invierno, mostrando una belleza singular que atrae a turistas de todo el país y el mundo. Las montañas se cubren de nieve, los lagos adquieren tonalidades profundas y los pueblos se convierten en escenarios que parecen sacados de una postal europea.

Esta región ofrece una amplia variedad de destinos, desde reconocidos centros de esquí hasta pequeñas localidades rodeadas de bosques y volcanes, ideales para quienes buscan descanso, deportes de nieve o simplemente disfrutar de paisajes espectaculares.

Los 10 pueblos de la Patagonia argentina que se transforman en postales imperdibles

El listado de los 10 destinos imperdibles de la Patagonia Argentina

Villa La Angostura , en la provincia de Neuquén, es considerada una joya patagónica. Combina bosques nevados con arquitectura típica de montaña y vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi. En invierno, el Cerro Bayo se destaca como un punto imperdible para quienes practican esquí y otros deportes de nieve.

, en la provincia de Neuquén, es considerada una joya patagónica. Combina bosques nevados con arquitectura típica de montaña y vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi. En invierno, el Cerro Bayo se destaca como un punto imperdible para quienes practican esquí y otros deportes de nieve. San Martín de los Andes , también en Neuquén, se encuentra a orillas del lago Lácar y es uno de los destinos preferidos durante la temporada invernal. Su proximidad al centro de esquí Chapelco, la calidad de su gastronomía y su entorno natural lo convierten en una parada esencial para visitantes.

, también en Neuquén, se encuentra a orillas del lago Lácar y es uno de los destinos preferidos durante la temporada invernal. Su proximidad al centro de esquí Chapelco, la calidad de su gastronomía y su entorno natural lo convierten en una parada esencial para visitantes. En la misma provincia, Caviahue se ubica al pie del volcán Copahue. Durante varios meses, la nieve cubre gran parte de esta localidad, permitiendo actividades como esquí, snowboard, caminatas con raquetas y el disfrute de termas rodeadas de montañas.

se ubica al pie del volcán Copahue. Durante varios meses, la nieve cubre gran parte de esta localidad, permitiendo actividades como esquí, snowboard, caminatas con raquetas y el disfrute de termas rodeadas de montañas. Villa Pehuenia , conocida como la “aldea suiza de la Patagonia”, destaca por sus bosques de araucarias cubiertos de nieve y lagos cristalinos. Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en un ambiente único.

, conocida como la “aldea suiza de la Patagonia”, destaca por sus bosques de araucarias cubiertos de nieve y lagos cristalinos. Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en un ambiente único. Villa Traful se transforma en invierno en uno de los lugares más pintorescos de la región, rodeada por bosques y montañas. La nieve añade un encanto especial que invita a una experiencia más serena y menos concurrida que otros puntos turísticos.

se transforma en invierno en uno de los lugares más pintorescos de la región, rodeada por bosques y montañas. La nieve añade un encanto especial que invita a una experiencia más serena y menos concurrida que otros puntos turísticos. En Chubut, Esquel es reconocida por el centro de esquí La Hoya, destacado por la calidad y duración de su nieve, considerado uno de los mejores de Sudamérica.

es reconocida por el centro de esquí La Hoya, destacado por la calidad y duración de su nieve, considerado uno de los mejores de Sudamérica. Trevelin conserva una fuerte herencia galesa visible en su arquitectura y tradiciones, que se acentúa con sus paisajes nevados y la cercanía al Parque Nacional Los Alerces.

conserva una fuerte herencia galesa visible en su arquitectura y tradiciones, que se acentúa con sus paisajes nevados y la cercanía al Parque Nacional Los Alerces. El Bolsón , en Río Negro, combina naturaleza, cultura y aventura. Su perfil alternativo y la montaña cubierta de nieve en invierno, junto con el centro de esquí Perito Moreno, lo convierten en una opción atractiva para toda la familia.

, en Río Negro, combina naturaleza, cultura y aventura. Su perfil alternativo y la montaña cubierta de nieve en invierno, junto con el centro de esquí Perito Moreno, lo convierten en una opción atractiva para toda la familia. El Chaltén , en Santa Cruz, ofrece paisajes imponentes con el cerro Fitz Roy como protagonista. A pesar de las bajas temperaturas invernales, presenta menos visitantes y escenarios ideales para quienes disfrutan de la fotografía y la naturaleza en estado puro.

, en Santa Cruz, ofrece paisajes imponentes con el cerro Fitz Roy como protagonista. A pesar de las bajas temperaturas invernales, presenta menos visitantes y escenarios ideales para quienes disfrutan de la fotografía y la naturaleza en estado puro. Finalmente, Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, se transforma en un paraíso invernal rodeado por montañas nevadas, bosques fueguinos y el Canal Beagle. Las opciones de actividades incluyen esquí alpino, esquí de fondo, paseos en trineo y excursiones que exploran algunos de los paisajes más espectaculares del país.