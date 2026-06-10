Lago Hermoso es uno de los paisajes más encantadores de la Patagonia argentina. Se encuentra en la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Lanín, y forma parte del famoso circuito de la Ruta de los Siete Lagos. Su nombre no deja lugar a dudas: se trata de un espejo de agua rodeado por montañas, bosques de coihues y lengas, y playas tranquilas que invitan a descansar.

Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, el centro de esquí, emplazado en la Región Lagos del Sur, ya se encuentra preparando la temporada de invierno 2026 con importantes novedades.

Inversión en nieve artificial para garantizar la temporada

La principal novedad del complejo para este año es la incorporación de equipamiento de nieve artificial. Según informaron desde el resort, los cañones permitirán mantener las pistas en condiciones óptimas durante toda la temporada, independientemente de las precipitaciones naturales, y darán mayor previsibilidad tanto a visitantes como a operadores turísticos.

Rodrigo Oriolo, responsable del complejo, presentó los avances y las innovaciones que se implementarán para mejorar la experiencia de los visitantes. La principal novedad es la incorporación de cañones de nieve artificial, tecnología que permitirá mantener condiciones óptimas en las pistas sin depender exclusivamente de las nevadas naturales.

Inversiones que mejoran la calidad y prolongan la temporada

Esta inversión busca ofrecer mayor previsibilidad a turistas y operadores, asegurando la calidad y duración de la temporada de esquí. Lago Hermoso se destaca por su perfil orientado a familias y principiantes en esquí y snowboard, una identidad que se mantendrá y potenciará en 2026.

Lago Hermoso Ski Resort prepara la temporada 2026 con inversión en cañones de nieve artificial

La ministra Esteves valoró la importancia del centro para la oferta deportiva y turística regional, subrayando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo invernal en la provincia. "La articulación entre ambos sectores es el motor de la expansión de las propuestas de invierno", afirmó.

Preventa activa y expectativas de alta temporada

Lago Hermoso Ski Resort ya tiene disponible su preventa para la temporada 2026. El complejo, que forma parte del corredor turístico de la Región Lagos del Sur, se posiciona como una alternativa accesible orientada al disfrute familiar dentro de la oferta de nieve de la zona.