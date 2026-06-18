La Secretaría de Turismo y Ambiente presentó un informe que evidencia un crecimiento significativo en el sector hotelero y turístico. Según el relevamiento, se identificaron un total de 160 proyectos de inversión vinculados a esta industria, que se encuentran en ejecución o en planificación.

Estas iniciativas representan una inversión acumulada que supera los 1410 millones de dólares hasta junio de este año, cifra que refleja el interés y dinamismo en el desarrollo del turismo local y regional.

Inversiones turísticas superan los 1410 millones de dólares y suman más de 9000 nuevas habitaciones

El impacto directo de estas inversiones se traduce en un aumento considerable en la capacidad de alojamiento, con la incorporación de más de 9000 nuevas habitaciones. Este crecimiento favorecerá tanto al turismo nacional como al internacional, ampliando las opciones para los visitantes.

El informe destaca que esta expansión en infraestructura es clave para posicionar al destino en un escenario competitivo, mejorando la calidad y cantidad de servicios disponibles para los viajeros.