El sector hotelero de Villa La Angostura celebró un movimiento turístico muy alto en el último fin de semana largo, con una ocupación promedio que superó el 93% en los establecimientos asociados, e incluso algunos hoteles colmaron todas sus plazas.

El dato surge de la consulta periódica que realiza la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la localidad entre sus socios para evaluar cómo estuvo la actividad.

Según la Asociación, las calles, los restaurantes y los puntos turísticos estuvieron muy concurridos, uno de los motivos que habría impulsado la afluencia de visitantes fue la reciente Fiesta Nacional de los Jardines, que atrajo a miles de neuquinos y turistas.

De qué se trata la campaña

En ese contexto de alta demanda, los hoteleros y el Ente de Promoción Turística (Enviatur) anunciaron una campaña dirigida al turismo interno de Neuquén. La iniciativa consiste en ofrecer a los visitantes neuquinos un reembolso del 50 % del valor del alojamiento.

El propósito de esta propuesta es estimular a los residentes de Neuquén a elegir Villa La Angostura como destino para escapadas o vacaciones breves. A su vez, destacaron que alojarse en Vlla permite tener una base desde donde recorrer distintos puntos de la región, como el Camino de los Siete Lagos, visitar San Carlos de Bariloche en el día, o conocer San Martín de los Andes, Villa Traful e incluso realizar excursiones a Chile, regresando cada noche al mismo hospedaje.

Según los hoteleros, el lema de la campaña es “Neuquén viaja a Villa La Angostura, corazón de todas las actividades turísticas de la cordillera, con el 50 % de devolución”.

La acción forma parte de un esfuerzo por mantener el flujo de visitantes durante los meses previos al invierno, ya que la próxima temporada invernal es vista como un desafío para la promoción del destino.

El objetivo del sector tras el fin de semana de Carnaval es mantener el alto nivel de ocupación hasta Semana Santa en abril y comenzar a impulsar el turismo antes de que comience el invierno.