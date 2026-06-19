En los próximos meses, las estaciones de servicio de Argentina podrían incorporar una nueva propuesta para quienes transitan largas distancias: mini hoteles modulares equipados para ofrecer descanso y comodidad junto a la ruta.

La iniciativa, llamada Descansa Flash, es impulsada por la empresa misionera Construcciones Flash y consiste en instalar módulos habitacionales compactos de aproximadamente 10 metros cuadrados en estaciones de servicio, paradores y otros puntos estratégicos con alto tránsito vehicular.

Qué servicios ofrecen estos lugares de descanso flash

Estos pequeños espacios cuentan con cama, baño completo y ducha, y pueden alquilarse por horas, medio día o jornadas completas, facilitando que camioneros, familias y viajeros tengan un lugar privado para descansar, bañarse y recuperar energías antes de continuar su recorrido.

El diseño del módulo, conocido como Box Flash, mide 2,60 por 3,80 metros y puede incluir aire acondicionado, conexión WiFi y televisión, según el nivel de equipamiento que decida el operador.

Mini hoteles en estaciones de servicio: la nueva opción económica para descansar en rutas argentinas

Una de las ventajas principales de este sistema es la rapidez en su implementación: mientras una construcción tradicional puede tomar varios meses, estos módulos prefabricados se instalan en apenas 15 días, permitiendo que la estación de servicio comience a generar ingresos en poco tiempo.

La gestión del alquiler estará integrada a una aplicación móvil, también llamada Descansa Flash, desde la cual los usuarios podrán consultar disponibilidad, reservar, pagar y obtener un código de acceso para ingresar al módulo sin pasar por un mostrador.

Sobre los costos, la empresa informó que la fabricación tiene un valor de $1.200.000 por metro cuadrado más IVA. Por lo tanto, un módulo estándar de 10 m² alcanzaría un costo aproximado de $12.000.000 más IVA. Esta inversión es considerada competitiva frente a una obra convencional.

Además, el formato modular permite ampliar la capacidad instalando nuevas habitaciones de forma progresiva conforme crezca la demanda.

Como antecedente, los hoteles cápsula son muy populares en Japón, donde una noche suele costar entre 4.500 y 8.000 yenes (unos USD 30 a USD 55). Si se toma un tipo de cambio cercano a $1.440 por dólar, ese rango equivaldría a entre $43.200 y $79.200 por noche en Argentina.

Si bien aún no se anunciaron oficialmente los precios para los Box Flash, esta referencia permite dimensionar el posible rango tarifario cuando estos mini hoteles comiencen a operar masivamente en las rutas argentinas.