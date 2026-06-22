Cabo Verde, un país insular ubicado en el océano Atlántico frente a la costa occidental de África, destaca por su rica diversidad lingüística y cultural. La mayoría de sus habitantes, conocidos como caboverdianos, hablan el criollo caboverdiano o kriolu como lengua materna, una lengua criolla de base portuguesa con influencias africanas.

El criollo es hablado en la vida cotidiana por prácticamente el 100% de la población, mientras que el portugués, idioma oficial heredado de la época colonial, se utiliza en ámbitos formales como la administración pública, la educación y los medios oficiales.

Cabo Verde: Qué idioma hablan, cómo es y cómo se les dice a sus habitantes

Este criollo presenta variantes dialectales según la isla: el criollo de Sotavento, común en las islas del sur como Santiago y Fogo, y el criollo de Barlavento, predominante en las islas del norte como São Vicente y Sal. Esta diversidad refleja la riqueza cultural del archipiélago.

Los caboverdianos entre el criollo y el portugués

Actualmente, existen fuertes movimientos tanto culturales como gubernamentales que buscan estandarizar el criollo caboverdiano para otorgarle un estatus cooficial junto al portugués. Esto permitiría que la lengua materna de la mayoría de los caboverdianos sea reconocida formalmente en documentos oficiales y en el sistema educativo.

Esta iniciativa representa un paso significativo para valorar y preservar una de las lenguas criollas más antiguas de base portuguesa que todavía se habla activamente, fortaleciendo la identidad nacional y cultural de Cabo Verde.