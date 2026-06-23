La Patagonia argentina inició la temporada 2026 para el avistaje de la ballena franca austral. Desde junio, los primeros ejemplares fueron observados en el Golfo Nuevo, ubicado en Chubut, donde permanecerán hasta diciembre para cumplir su ciclo reproductivo y cuidar a sus crías.

Este fenómeno natural atrae anualmente a miles de turistas que buscan disfrutar de la combinación única de paisajes patagónicos, fauna marina y la proximidad de estos cetáceos. Puerto Pirámides, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, se destaca como uno de los destinos más reconocidos a nivel mundial para esta actividad.

La región recibe cada año más de 2.200 ejemplares de ballena franca austral que llegan a estas aguas protegidas para reproducirse. Aunque la mayor concentración se registra entre septiembre y noviembre, los avistajes comienzan desde junio y se extienden hasta diciembre.

Cómo ver las ballenas

Además de las excursiones embarcadas, existen puntos desde la costa donde es posible observar a las ballenas a corta distancia. Una de las zonas más destacadas para esta modalidad es el Área Natural Protegida El Doradillo, a solo 15 kilómetros de Puerto Madryn.

En El Doradillo, las ballenas suelen acercarse a la orilla, especialmente durante la marea alta, lo que brinda una experiencia visual única y gratuita para visitantes y fotógrafos. Se recomienda consultar los horarios de las mareas para optimizar las posibilidades de avistaje.

Por otro lado, el avistaje embarcado en Puerto Pirámides es la opción tradicional para observar a estos cetáceos desde muy cerca. Estas excursiones duran aproximadamente 90 minutos y se desarrollan bajo estrictas normas de conservación ambiental que regulan la distancia con los animales, el tiempo de permanencia y la cantidad de embarcaciones permitidas.

Comienza la temporada 2026 para avistar ballena franca austral en la Patagonia argentina

Los precios oficiales para la temporada 2026 en Chubut se dividen en temporada baja hasta el 31 de agosto y temporada alta a partir del 1 de septiembre. Estos valores no incluyen el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés. Además, los visitantes nacionales deben abonar $15.000, mientras que niños de 6 a 11 años, jubilados y pensionados pagan $7.500.

Quienes deseen aprovechar esta experiencia deben tener en cuenta las recomendaciones para disfrutar de forma segura y responsable el avistaje de la ballena franca austral, que continuará como uno de los espectáculos naturales más impactantes de Argentina hasta diciembre.