Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este se preparan para vivir una de las épocas más atractivas del calendario turístico. Con la inminente llegada de la ballena franca austral y una amplia variedad de actividades vinculadas a la naturaleza, el Golfo San Matías busca posicionarse como un destino ideal más allá de la temporada estival.

Así lo aseguró Rodolfo Hidalgo, secretario de Turismo de Las Grutas, durante una entrevista en el programa Nos Vamos de 24/7 Canal de Noticias, donde promocionó la oferta turística de otoño e invierno de la costa rionegrina.

"Presentamos toda la oferta de otoño-invierno del Golfo San Matías, haciendo hincapié en el avistaje de fauna marina. Durante todo el año tenemos lobos marinos, delfines y toninas, pero ahora ya en breve llega la ballena franca austral", destacó Hidalgo en el programa.

El buceo y el bautismo submarino ofrecen una forma diferente de descubrir las aguas del Golfo San Matías.

El funcionario remarcó que los visitantes pueden disfrutar de la fauna marina tanto desde Las Grutas como desde el Puerto del Este, a través de excursiones especialmente preparadas para observar las especies que habitan el golfo.

"Queremos mostrar que Las Grutas se puede disfrutar en cualquier época del año", aseguró Rodolfo Hidalgo, secretario de Turismo del balneario rionegrino.

Una experiencia para disfrutar desde todos los ángulos

Uno de los principales diferenciales del destino es la posibilidad de conocer el mar desde distintas perspectivas. Hidalgo explicó que la propuesta turística abarca actividades bajo el agua, sobre la superficie, por tierra e incluso desde el aire.

"El Golfo San Matías se destaca por la impronta que tiene de poder conocerlo desde distintos puntos de vista: por debajo del agua con el buceo, el bautismo submarino, el parque submarino y la cava submarina; arriba del agua con los paseos náuticos y el avistaje de fauna marina; por tierra con excursiones y circuitos gastronómicos; y también por aire con los vuelos bautismo", detalló.

Además, resaltó la importancia de la actividad productiva regional, incluyendo los olivares que forman parte de los atractivos turísticos de la zona.

Las Grutas busca consolidarse como un destino turístico de todo el año con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y aventura.

Gastronomía, alojamiento y servicios durante los 365 días

A diferencia de otros destinos de playa que reducen significativamente su actividad fuera del verano, Hidalgo aseguró que en Las Grutas y las localidades vecinas la oferta turística permanece activa durante todo el año. "Tenemos la gran suerte de que los servicios funcionan todo el año. Alojamientos, excursiones y gastronomía están disponibles en cualquier estación", afirmó.

Según explicó, esto permite planificar escapadas cortas en otoño, invierno o primavera sin perder opciones de alojamiento ni propuestas recreativas.

El avistaje de fauna marina permite observar delfines, toninas, lobos marinos y, próximamente, ballenas francas australes.

Salinas del Gualicho, otro de los imperdibles

Entre los atractivos más visitados también se encuentran las Salinas del Gualicho, ubicadas a unos 60 kilómetros de Las Grutas.

"Es un atractivo que se puede visitar a través de agencias de turismo habilitadas. Quienes quieran realizar la excursión pueden contactarse con nosotros para recibir toda la información necesaria", indicó.

Finalmente, Hidalgo aconsejó a los turistas comunicarse previamente con las oficinas de turismo para conocer el estado de los servicios y las condiciones climáticas, especialmente para actividades náuticas y aéreas.

Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este mantienen servicios turísticos, gastronómicos y de alojamiento durante los 365 días del año.

"Siempre sugerimos que se contacten con nosotros antes de viajar. Tenemos redes oficiales, correo electrónico y canales de WhatsApp para brindar información sobre alojamiento, excursiones y actividades habilitadas", señaló.

Con la llegada de la temporada de ballenas y una oferta que combina naturaleza, aventura, gastronomía y paisajes únicos, Las Grutas busca demostrar que la costa rionegrina tiene mucho más para ofrecer que solo sol y playa en verano.