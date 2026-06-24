Desde hace tres años, Lionel Messi se estableció en Miami para continuar su carrera futbolística, pero su influencia trascendió el ámbito deportivo y modificó la forma en que turistas argentinos recorren la ciudad.

El recorrido que lleva su nombre inicia en el estadio del Inter Miami, club que se convirtió en un punto de referencia fundamental para visitantes argentinos y latinoamericanos. Ver un partido del equipo pasó a ser una de las actividades más buscadas, con entradas que en junio oscilaban entre 50 y 100 dólares en las opciones más accesibles, aunque los encuentros destacados suelen superar esos precios.

El segundo destino imperdible es Wynwood, barrio artístico emblemático por sus murales, galerías y cafés. Desde la llegada de Messi, esta zona incorporó obras urbanas dedicadas al futbolista, convirtiéndose en un lugar de visita obligada para quienes desean capturar imágenes únicas que combinan arte callejero, cultura latina y la pasión por el fútbol.

Recorrido de Messi y los típicos recorridos de South Beach

Un clásico dentro de la ruta es Miami Beach, con sus conocidas playas, South Beach, Ocean Drive y el distrito Art Deco. Mientras South Beach es la preferencia para alojarse, zonas como North Beach y Downtown Miami son elegidas por quienes buscan opciones más económicas.

El puerto de Miami también forma parte de este itinerario. La ciudad es puerta de salida hacia destinos caribeños como Bahamas, Jamaica y República Dominicana. En este contexto, el crucero Icon of the Seas, operado por Royal Caribbean y con Messi como imagen principal, atrae a turistas con sus siete piscinas, nueve jacuzzis y seis toboganes gigantes. Los precios varían ampliamente, con opciones de lujo que pueden alcanzar hasta 74 mil dólares por persona.

Más allá del fútbol, Messi impulsa la economía local a través de reservas hoteleras, venta de merchandising, gastronomía, excursiones y compras.

En cuanto a las compras, el recorrido incluye el Aventura Mall por su tamaño y variedad, y el Dolphin Mall, reconocido por sus descuentos y outlets, dos destinos frecuentes para quienes visitan Miami.

La ruta de Lionel Messi en Miami que revolucionó el turismo para argentinos

Finalmente, la ruta termina en Little Havana, barrio que ofrece una experiencia cultural con música en vivo, restaurantes y cafés cubanos, mostrando el lado más latino de la ciudad y enriqueciendo el viaje con un toque auténtico.

Así, la "Ruta de Messi" en Miami se consolida como un nuevo fenómeno turístico que combina deporte, arte, cultura y ocio, atrayendo a miles de argentinos que buscan vivir la ciudad a través de los pasos del astro argentino.