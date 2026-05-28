Ciro Messi tuvo una aparición pública que rápidamente despertó ternura entre los fanáticos de la familia Messi. El hijo menor de Lionel Messi salió campeón con Inter Miami en la categoría U8 y, después de la consagración, dio una breve entrevista que se convirtió en uno de los momentos más comentados del festejo.

La escena llamó la atención porque fue una de las primeras veces en las que Ciro Messi se mostró de esa manera frente a una cámara del club. Con timidez, pero también con la frescura propia de su edad, el nene habló del partido decisivo, recordó el resultado y contó que había convertido dos goles en la final.

El encuentro terminó 10-2 a favor de su equipo, un marcador contundente que abrió paso a la pregunta que terminó robándose todas las miradas. Cuando le consultaron por qué habían jugado tan bien, Ciro Messi respondió sin vueltas: “Porque le hicimos caso al entrenador”. La frase, simple y espontánea, provocó una ola de comentarios afectuosos en redes.

En la misma entrevista, el hijo menor del capitán de la Selección Argentina también contó que se sintió “bien” por haber ganado el título. La manera en la que respondió, entre la vergüenza y la alegría, hizo que el video circulara con fuerza entre los fanáticos, que destacaron su parecido con Lionel Messi en algunos gestos.

El festejo no terminó con la nota. En otros videos compartidos por Inter Miami, se pudo ver a Ciro levantando el trofeo, una postal que inevitablemente recordó a tantas imágenes de su padre celebrando títulos. También disfrutó junto a sus compañeros, que le tiraron agua al entrenador y recorrieron el predio de las Garzas como parte de la celebración.

Antes de llegar a la final, el pequeño ya había tenido otro momento viral. En las semifinales convirtió un golazo de tiro libre que generó una fuerte repercusión y fue destacado por la Academia del Inter Miami con un mensaje especial: “A la final con estilo”. Ese tanto terminó funcionando como anticipo de un cierre perfecto para su equipo.

La consagración dejó además una imagen muy celebrada por los seguidores. Con anteojos de sol, brazos cruzados y una actitud canchera frente a las cámaras, Ciro cerró el festejo con una postal que mezcló inocencia, alegría y fútbol. Esta vez, el apellido Messi volvió a levantar una copa, pero con una ternura distinta.