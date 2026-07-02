Durante las próximas vacaciones de invierno, el Jardín Japonés de Buenos Aires se convertirá en un espacio cultural y recreativo pensado para toda la familia. Entre el 13 de julio y el 2 de agosto, visitantes podrán disfrutar de una programación que combina actividades tradicionales japonesas, aprendizaje y entretenimiento en medio de la temporada de floración de los cerezos.
Los días hábiles estarán marcados por talleres participativos con cupos limitados y acceso por orden de llegada. Estas actividades brindan una oportunidad para adentrarse en diversas expresiones culturales japonesas de manera interactiva y educativa, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la diversión.
Entre karate, sakuras, música y gastronomía
Los fines de semana, el Jardín se transformará en escenario de demostraciones de artes marciales y espectáculos musicales. Los sábados, se podrán observar exhibiciones de disciplinas tradicionales como Judo, Aikido y Karate, que permitirán conocer la técnica y los valores que sustentan estas prácticas milenarias. En tanto, los domingos el ritmo y la energía estarán presentes con los shows de tambores japoneses Taiko, donde la potencia sonora y la destreza de los intérpretes ofrecen un espectáculo visual y auditivo único.
Además, la visita coincide con un espectáculo natural: la floración de los cerezos en flor, conocidos como Sakura. Este fenómeno, característico del mes de julio, tiñe el paisaje del Jardín con tonos rosados y blancos, generando una atmósfera especial que realza la experiencia cultural y visual para los asistentes de todas las edades.
Con esta propuesta, el Jardín Japonés se suma al circuito porteño de actividades para las vacaciones de invierno, invitando a grandes y chicos a vivir una experiencia que combina tradición, naturaleza y arte en un entorno único de la ciudad.