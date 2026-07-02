Durante las próximas vacaciones de invierno, el Jardín Japonés de Buenos Aires se convertirá en un espacio cultural y recreativo pensado para toda la familia. Entre el 13 de julio y el 2 de agosto, visitantes podrán disfrutar de una programación que combina actividades tradicionales japonesas, aprendizaje y entretenimiento en medio de la temporada de floración de los cerezos.

Los días hábiles estarán marcados por talleres participativos con cupos limitados y acceso por orden de llegada. Estas actividades brindan una oportunidad para adentrarse en diversas expresiones culturales japonesas de manera interactiva y educativa, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la diversión.

Entre karate, sakuras, música y gastronomía

Los fines de semana, el Jardín se transformará en escenario de demostraciones de artes marciales y espectáculos musicales. Los sábados, se podrán observar exhibiciones de disciplinas tradicionales como Judo, Aikido y Karate, que permitirán conocer la técnica y los valores que sustentan estas prácticas milenarias. En tanto, los domingos el ritmo y la energía estarán presentes con los shows de tambores japoneses Taiko, donde la potencia sonora y la destreza de los intérpretes ofrecen un espectáculo visual y auditivo único.

Además, la visita coincide con un espectáculo natural: la floración de los cerezos en flor, conocidos como Sakura. Este fenómeno, característico del mes de julio, tiñe el paisaje del Jardín con tonos rosados y blancos, generando una atmósfera especial que realza la experiencia cultural y visual para los asistentes de todas las edades.

El Jardín Japonés ofrece una experiencia cultural inmersiva en las vacaciones de invierno

Con esta propuesta, el Jardín Japonés se suma al circuito porteño de actividades para las vacaciones de invierno, invitando a grandes y chicos a vivir una experiencia que combina tradición, naturaleza y arte en un entorno único de la ciudad.