Iberia ha concretado una de las transformaciones digitales más relevantes en la historia de la aviación europea al migrar completamente su infraestructura tecnológica a Amazon Web Services (AWS). Esta decisión estratégica posiciona a la aerolínea española como pionera en innovación dentro del sector del transporte aéreo.

La compañía, que conecta Europa con América Latina, Norteamérica, Asia y África, ha reemplazado sus centros de datos tradicionales por una plataforma en la nube que ha multiplicado por mil la velocidad de actualización de sus sistemas y ha logrado reducir en un 40% los tiempos de ciclo operativos.

La transformación digital en la aviación he llegado

Este avance ha sido posible gracias a la implementación de servicios tecnológicos avanzados de AWS, como Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EventBridge, Amazon DynamoDB y Amazon Aurora Serverless, que han transformado la forma en que Iberia gestiona sus operaciones y la experiencia de sus pasajeros.

Según Suzana Curic, directora general de AWS para España y Portugal, “El sector aeronáutico está experimentando una transformación sin precedentes, donde la adaptabilidad y la vanguardia tecnológica son cruciales”. Añadió que la alianza con Iberia ejemplifica cómo la nube “puede potenciar la resiliencia operativa y catalizar la innovación en la experiencia del viajero”.

Gabriel Perdiguero, director financiero y tecnológico de Iberia, destacó que “Nuestra alianza estratégica con AWS marca un antes y un después en la trayectoria de Iberia. La migración de nuestros sistemas a la nube y la adopción de tecnologías de vanguardia en IA y análisis de datos no solo han revolucionado nuestra eficiencia interna, sino que nos han dotado de las herramientas necesarias para reinventar la experiencia de volar”.

La adopción de inteligencia artificial en áreas clave como atención al cliente, mantenimiento y operaciones ha permitido a Iberia personalizar y optimizar la experiencia del pasajero, mejorando la satisfacción y la eficiencia en cada punto de contacto.

Además, la transformación digital ha incrementado la fiabilidad y resiliencia de los sistemas, facilitando una mejor gestión de vuelos, mantenimiento de aeronaves y coordinación de tripulaciones, incluso en momentos de alta demanda o imprevistos.

Este cambio tecnológico también responde a un compromiso con la sostenibilidad. El cierre de sus centros de datos físicos y la migración a una infraestructura más eficiente energéticamente contribuyen a reducir significativamente la huella de carbono de Iberia.

Un informe de Accenture señala que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente en consumo energético que los sistemas tradicionales, lo que puede traducirse en una reducción de hasta 98% de la huella de carbono para las empresas que migran a la nube. Iberia aprovecha esta eficiencia para avanzar en sus objetivos ambientales.

Este proyecto de modernización tecnológica representa un hito en la historia de Iberia y establece un modelo para la industria aeronáutica. La combinación de infraestructura cloud e inteligencia artificial no solo mejora la operatividad actual, sino que prepara a la aerolínea para responder con agilidad a los desafíos futuros y desarrollar nuevos servicios innovadores.

Iberia y AWS lideran la revolución digital en la aviación

La alianza con AWS demuestra que la transformación digital en la aviación no es simplemente una actualización tecnológica, sino una reinvención profunda de cómo operar y atender a los clientes en la era digital. Iberia se posiciona así como una de las aerolíneas más avanzadas tecnológicamente en Europa, marcando el camino para otras compañías del sector.