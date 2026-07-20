Ubicado en el centro-oeste de Entre Ríos y a unos 50 kilómetros de Paraná, Viale es un pueblo que destaca por su identidad y tradiciones arraigadas. Con una población que supera los 10.000 habitantes, este destino combina la calma típica del interior con una fuerte vinculación al campo y la gastronomía.

La localidad es reconocida como la Capital Nacional del Asado con Cuero, título que se refleja en la celebración que se realiza cada año en noviembre. Durante esa fiesta, el predio del Viale Football Club se convierte en el punto de encuentro para miles de visitantes que disfrutan del emblemático plato cocinado a fuego lento siguiendo métodos tradicionales.

Más allá de este evento, Viale ofrece atractivos durante todo el año. Sus calles arboladas, el ritmo tranquilo y la calidez de sus habitantes hacen del pueblo una opción ideal para escapadas de fin de semana que buscan autenticidad y contacto con la naturaleza.

Viale, la Capital Nacional del Asado con Cuero que cautiva en Entre Ríos

El pasado ferroviario de Viale es otro de los elementos que conserva su historia y desarrollo. Asimismo, las costumbres de las colonias agrícolas que fundaron la localidad a principios del siglo XX se mantienen vivas en su vida cotidiana.

Los visitantes pueden disfrutar de recorridos que combinan gastronomía, historia y espacios para el descanso, con circuitos que pueden completarse en uno o dos días, permitiendo conocer a fondo la esencia del pueblo.

A pocos kilómetros de Viale se encuentran atractivos complementarios

A solo 30 kilómetros está María Grande, donde se ubica un reconocido complejo de aguas termales abierto durante gran parte del año, ideal para relajarse.

En la misma localidad, el Parque Acuático Interlagos ofrece grandes toboganes, piscinas y actividades recreativas, siendo un destino preferido por familias durante la temporada de calor.

Recientemente, la tradicional fiesta rural y gastronómica de Viale fue reprogramada para permitir que vecinos y turistas puedan seguir la final del Mundial entre Argentina y España, demostrando la importancia cultural y social que tienen estos eventos en la comunidad.