Neuquén dio un nuevo paso para diversificar su oferta turística con la promulgación de la Ley Provincial Nº 3564, que regula, fomenta y promociona el turismo religioso como una política pública orientada al desarrollo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de las economías regionales.

La norma, impulsada por el Gobierno provincial y promulgada por el gobernador Rolando Figueroa, reconoce al turismo religioso como una experiencia que trasciende la fe y reúne historia, cultura, identidad y tradición. Su objetivo es potenciar el valor de templos, capillas, peregrinaciones, festividades y otros espacios de relevancia espiritual distribuidos en todo el territorio neuquino.

Neuquén pondrá en valor templos, capillas, peregrinaciones y celebraciones que forman parte de su patrimonio cultural.

Uno de los principales ejes de la ley es la creación del Inventario Provincial del Patrimonio Religioso Material e Inmaterial, una herramienta que permitirá identificar, registrar y preservar los sitios, celebraciones y expresiones de fe con valor histórico y cultural. Además, la normativa impulsa el diseño de circuitos turísticos religiosos bajo criterios de accesibilidad, conservación patrimonial y desarrollo sostenible, favoreciendo la integración de municipios, comunidades y organizaciones locales en la construcción de nuevas propuestas para visitantes.

Como parte de esta estrategia, se elaborará el Plan Camino de la Fe, que buscará consolidar recorridos temáticos, fortalecer la capacitación de los actores del sector y promover estos destinos tanto a nivel provincial como nacional e internacional. La ley también establece que el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales será la autoridad de aplicación y tendrá la responsabilidad de coordinar acciones con municipios, comisiones de fomento y entidades religiosas para poner en valor el patrimonio espiritual de la provincia.

El Plan Camino de la Fe será una de las principales herramientas para desarrollar circuitos turísticos religiosos en toda la provincia.

Entre los principios que guiarán la implementación de la normativa se destacan el respeto por la diversidad cultural y la libertad religiosa, la participación de las comunidades anfitrionas, la accesibilidad, la inclusión y la sostenibilidad ambiental, con el propósito de garantizar un desarrollo turístico respetuoso de la identidad de cada localidad. Asimismo, la legislación contempla campañas de sensibilización destinadas a turistas, instituciones educativas y comunidades locales para promover el respeto por las distintas expresiones religiosas y difundir el valor cultural del patrimonio espiritual neuquino.

La normativa promueve un turismo sostenible que respeta la diversidad cultural, la identidad local y el patrimonio espiritual.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial apuesta a fortalecer una modalidad turística con potencial de crecimiento durante todo el año, generando nuevas oportunidades para las economías regionales y posicionando a Neuquén como un destino donde la cultura, la historia y las tradiciones también forman parte de la experiencia turística.