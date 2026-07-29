Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este miércoles todos los circuitos turísticos permanecen abiertos y funcionando con normalidad, luego del accidente que terminó con la vida de un turista neerlandés durante una excursión en barco.

El incidente ocurrió cuando una embarcación con ocho personas a bordo volcó en medio del recorrido. El joven fallecido fue identificado como Mark Lensink, mientras que otros dos turistas holandeses resultaron heridos en el accidente.

Tras la noticia, se difundieron en redes sociales videos que mostraban un aumento considerable del caudal del agua, aunque desde el Parque Nacional aclararon que esas imágenes corresponden a eventos anteriores. En un comunicado oficial señalaron que "todos nuestros circuitos están abiertos normalmente, sujeto a condiciones meteorológicas".

Parque Nacional Iguazú opera con normalidad tras accidente fatal en excursión náutica

En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este miércoles, anticipando tormentas fuertes durante la mañana y una mejora en las condiciones hacia la tarde. Sin embargo, se prevé que el mal tiempo continúe el jueves con tormentas aisladas.

La semana pasada, debido a una crecida histórica que alcanzó los 10 millones de litros de agua por segundo —casi siete veces el caudal promedio habitual de 1,5 millones—, la pasarela de la Garganta del Diablo permaneció cerrada y se suspendieron las excursiones en el parque.

Esta situación fue consecuencia de intensas tormentas que afectan el noreste argentino y el sur de Brasil. En las últimas horas, se difundió un video que muestra un tornado registrado en el estado brasileño de Río Grande do Sul, reflejando la severidad del fenómeno meteorológico en la región.