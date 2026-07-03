En el norte argentino, la localidad de Cachi, ubicada en la provincia de Salta y rodeada de imponentes montañas y extensos cardones, se destaca por su encanto único. Sus calles empedradas y casas de adobe blanco conforman un paisaje que refleja la tranquilidad y el patrimonio cultural de la región de los Valles Calchaquíes.

Recientemente, Cachi alcanzó un hito importante al ser seleccionada para representar a Argentina en la edición 2026 de Best Tourism Villages, un programa impulsado por la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) que premia a pequeños pueblos que logran un equilibrio entre turismo y conservación cultural y ambiental.

La decisión final se conocerá en octubre, pero la comunidad local ya celebra esta nominación como un reconocimiento histórico. La postulación fue fruto de una colaboración entre el municipio de Cachi, el Gobierno de Salta y entidades nacionales vinculadas al sector turístico.

Para evaluar a los candidatos, el programa considera nueve criterios fundamentales, entre los que se incluyen la conservación del patrimonio, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico, la infraestructura, la seguridad y la participación activa de la comunidad local.

Cachi un pueblo que cuenta con 99 propiedades protegidas como patrimonio

Un elemento clave en la candidatura de Cachi es su capacidad para crecer como destino turístico sin perder su identidad original. En este sentido, el pueblo cuenta con 99 propiedades protegidas en el inventario patrimonial nacional, que conservan la esencia colonial de los siglos XVIII y XIX.

El casco histórico de Cachi es completamente accesible a pie y concentra los principales atractivos culturales y arquitectónicos, invitando a los visitantes a sumergirse en su historia.

El viaje hacia Cachi también forma parte de la experiencia, atravesando paisajes naturales impresionantes del norte argentino desde la ciudad de Salta, lo que añade valor al recorrido.

Además de su riqueza histórica y natural, Cachi se distingue por un aspecto enigmático que atrae a aficionados a la ufología: cuenta con 39 avistamientos reconocidos internacionalmente. Entre sus sitios más emblemáticos está el "omnipuerto", una estructura construida a finales de los años noventa por el suizo Werner Heisley, que simboliza la conexión entre el pueblo y los fenómenos inexplicables.

Cachi, Salta, representará a Argentina en Best Tourism Villages 2026 de la ONU

Con esta combinación única de patrimonio, naturaleza, tradiciones y misterio, Cachi buscará consolidarse como uno de los mejores destinos turísticos a nivel global en la próxima edición de Best Tourism Villages. Independientemente del resultado, su nominación ya la posiciona como una de las joyas más destacadas del turismo argentino.