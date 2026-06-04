Argentina tendrá a ocho pueblos rurales representándola en la edición 2026 de Best Tourism Villages, una iniciativa global impulsada por ONU Turismo que reconoce a destinos que combinan turismo sostenible, preservación cultural y desarrollo local.

Estos destinos fueron seleccionados entre 56 postulaciones que provinieron de 19 provincias argentinas, tras una evaluación realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación. Además, el país será anfitrión de la ceremonia de premiación que se llevará a cabo en diciembre, cuando se anunciarán los pueblos distinguidos a nivel mundial.

Ocho pueblos argentinos representarán al país en Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

Aquí están estos son los ocho pueblos elegidos

Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

El certamen busca destacar localidades con baja densidad poblacional que logran un equilibrio entre la actividad turística, la protección ambiental, la conservación de su identidad cultural y el impulso económico local. En la edición anterior, Argentina ya había posicionado a Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) entre los mejores pueblos turísticos del mundo.

Villa Sanagasta, en La Rioja, situada a 27 kilómetros de la capital provincial, se distingue por su entorno árido y montañoso, donde la naturaleza, la historia y la producción vitivinícola convergen. Entre sus atractivos sobresalen el Parque Geológico Sanagasta, con fósiles de dinosaurios, el Parque Temático Cueva de las Brujas y las bodegas locales. Su gastronomía resalta platos como el cabrito a la llama y las empanadas riojanas. Mar de las Pampas, en Buenos Aires, es reconocido por su combinación única de bosque, médanos y mar, con calles sinuosas y un entorno natural protegido. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas y paseos en bicicleta, además de la cercana Reserva Natural Faro Querandí, que conserva más de 5.700 hectáreas de dunas costeras y 21 kilómetros de litoral marítimo. Cachi, en Salta, ubicado en los Valles Calchaquíes, destaca por su arquitectura colonial y tradiciones ancestrales. Es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Cardones y a la Ruta del Vino de Altura. Entre sus atracciones se encuentran la iglesia colonial histórica, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz y una gastronomía que incluye productos andinos y el pimentón del Valle Calchaquí. Puerto Pirámides, en Chubut, es el único pueblo dentro de la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y un santuario de fauna marina. Es famoso por el avistaje de ballenas francas australes y ofrece actividades como buceo, snorkel con lobos marinos y observación de orcas, pingüinos, delfines y elefantes marinos. Su gastronomía combina frutos de mar frescos y cordero patagónico. El Trapiche, en San Luis, rodeado de sierras, ríos y bosques, destaca por su oferta de turismo natural y actividades al aire libre. Entre sus sitios más visitados están el Embalse La Florida, la Reserva Floro Faunística y el paraje Siete Cajones, con piletas naturales formadas por el río. También cuenta con vestigios arqueológicos de pueblos originarios. Villa General Belgrano, en Córdoba, se caracteriza por su arquitectura centroeuropea y tradiciones heredadas de inmigrantes europeos. Además de sus senderos y el Cerro de la Virgen, es conocida por festivales culturales como la Fiesta Nacional de la Cerveza (Oktoberfest) y la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa, que atraen turistas de todo el país. Tafí del Valle, en Tucumán, se encuentra a más de 2.000 metros de altura y combina paisajes de montañas y ríos con una fuerte tradición cultural. Ofrece actividades como trekking, cabalgatas y recorridos por la Ruta del Artesano. Destacan el Museo Jesuítico La Banda y la Reserva Provincial Los Menhires, que conserva monolitos vinculados a culturas prehispánicas. Zenón Pereyra, en Santa Fe, apuesta por el turismo rural con una propuesta que integra patrimonio arquitectónico, historia de la inmigración y pasión por el automovilismo. Sus atractivos incluyen el circuito masónico, el Museo Bucci con autos de competición y diversas instituciones históricas. La gastronomía refleja influencias italiana, española y suiza.

La edición 2026 del certamen registró un aumento del 80% en las postulaciones argentinas respecto al año anterior, lo que refleja un fuerte interés nacional en posicionar los destinos rurales. Los ocho pueblos seleccionados competirán ahora a nivel global por un reconocimiento que suele traducirse en mayor visibilidad internacional y oportunidades para sus economías locales.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente anticiparon que en agosto se realizará el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Best Tourism Villages y que la iniciativa tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT), con el objetivo de consolidar y fortalecer la promoción de los destinos rurales argentinos.