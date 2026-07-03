En el corazón de Concordia, Entre Ríos, se encuentra el Parque San Carlos, un espacio natural de 98 hectáreas que combina selvas en galería, lomadas verdes y vistas únicas hacia las islas de piedra de Salto Chico, consolidándose como un lugar emblemático para el turismo y la cultura del litoral argentino.

En el centro del parque destaca el Castillo de San Carlos, una mansión construida en 1888 por Édouard Demachy, hijo de un banquero francés. Esta residencia de 27 habitaciones fusionaba la elegancia europea con el entorno entrerriano, destacando sus mármoles, terciopelos, cristales y sistemas avanzados de calefacción y agua corriente, una innovación para su época.

La relación del castillo con la literatura se remonta a 1929, cuando Antoine de Saint-Exupéry, piloto de la compañía Aéropostale, debió realizar un aterrizaje de emergencia cerca de Concordia tras una falla en su avión Latécoère 25. Fue asistido por Suzanne y Edda Fuchs Valon, hijas de la familia francesa que habitaba el castillo. Este encuentro, marcado por la calidez humana y el entorno natural, dejó una profunda impresión en el escritor, quien llamó a las jóvenes “las princesitas argentinas”.

La inspiración para El Principito, un castillo en Entre Ríos

Investigadores señalan que este episodio fue una fuente de inspiración para El Principito. El historiador Eduardo Tisocco, especialista en la vida de Saint-Exupéry, afirma que “el entorno de ensoñación del lugar está presente en El Principito. Hay algo de esas islas, de esos cielos, en las páginas del libro”. Además, en 1941, el escritor sugirió a su amigo Jean Renoir filmar una película en el castillo, al que denominó “el castillo de leyenda”.

Tras un incendio en 1938 y un prolongado abandono, el Castillo de San Carlos sufrió un deterioro considerable. Sin embargo, en 2013, la Municipalidad de Concordia emprendió su restauración, recuperando este patrimonio histórico y cultural para la comunidad.

Silvina Molina, licenciada en Turismo y responsable del Parque San Carlos, destaca que “San Carlos es un hito de la memoria colectiva. Nos identifica más allá de las diferencias sociales, políticas o económicas. Es el sitio emblemático de Concordia, reconocido y querido por todos”. Actualmente, el parque recibe más de 50.000 visitantes anuales, entre turistas nacionales e internacionales, funcionarios, embajadores, influencers y estudiantes.

El Castillo de San Carlos en Concordia, inspiración de El Principito, vuelve a brillar como patrimonio cultural

El espacio ofrece experiencias que combinan historia y fantasía, como visitas guiadas temáticas, teatralizaciones, títeres históricos y recorridos literarios inspirados en Saint-Exupéry, permitiendo a los visitantes sumergirse en la leyenda que une el castillo con la emblemática obra literaria.

Concordia está ubicada a unos 430 km de Buenos Aires y es parte de la región litoral de Entre Ríos, cercana a localidades como San Salvador, Federación y Colón, integrando la ruta del vino entrerriana. La ciudad se conecta con otras zonas clave como Chajarí, a 81 km, y Gualeguaychú, a 223 km, y se encuentra a 385 km de la frontera con Uruguay.