En julio de 2026, Argentina disfrutará de uno de los descansos más prolongados del invierno, con un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos. Este período incluye el feriado nacional del 9 de julio, Día de la Independencia, y un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, extendiéndose hasta el domingo 12 de julio.

El calendario oficial de feriados para todo el país, incluida la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya contempla esta combinación. El jueves 9 de julio es un feriado nacional inamovible, declarado así por la Ley 27.399, por lo que no se traslada ni requiere una decisión gubernamental adicional para su vigencia.

Por su parte, el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida forma parte de un conjunto de tres días no laborables para promover el turismo en 2026, junto con el lunes 23 de marzo y el lunes 7 de diciembre.

¿Quiénes descansan y quiénes trabajan?

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable es clave para los trabajadores. El 9 de julio rige el descanso obligatorio y, en caso de trabajar, se debe pagar conforme a las normas de feriados. En cambio, el 10 de julio la prestación de tareas queda a criterio del empleador, salvo regulaciones específicas. Si se trabaja, el salario es simple; si no, el día debe abonarse igualmente.

Esto implica que la extensión del fin de semana largo está garantizada para varios sectores, pero no para todos en el ámbito privado. Por eso, se recomienda a los empleados revisar los convenios colectivos, comunicaciones internas de sus empresas o la modalidad propia de cada rubro para conocer si trabajarán ese día.

En cuanto a la actividad bancaria, el Banco Central incluyó ambos días, jueves 9 y viernes 10, en su calendario de feriados bancarios para 2026. Por lo tanto, las sucursales permanecerán cerradas desde el jueves hasta el domingo 12, retomando la atención presencial el lunes 13 de julio, salvo avisos particulares de cada entidad.

Durante estos días, los usuarios podrán continuar realizando operaciones por medios digitales, como home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, transferencias, pagos con tarjetas y cajeros automáticos, aunque podrían presentarse demoras en acreditaciones o gestiones que requieran procesamiento en días hábiles.

Feriados de julio 2026: fin de semana extra largo de 4 días con puente turístico

Este fin de semana extra largo también representa una oportunidad para el turismo interno en pleno invierno. Destinos serranos, termales, zonas de nieve y ciudades cercanas a la Provincia de Buenos Aires, como Tandil, Sierra de la Ventana, Mar del Plata y la Costa Atlántica, suelen atraer consultas y reservas ante ventanas de descanso extendido.

Finalmente, es importante tener en cuenta que esta extensión afecta también trámites, turnos, vencimientos y actividades escolares, ya que el jueves 9 no habrá actividad por ser feriado nacional, y el viernes 10 dependerá de cada sector. En definitiva, julio 2026 tendrá un descanso prolongado del jueves 9 al domingo 12, con particularidades según el ámbito laboral.