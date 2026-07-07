Ubicado en el noreste de África, entre el Mar Rojo, el Mediterráneo y Medio Oriente, Egipto se destaca como un país con una rica historia y una población que supera los 114 millones de habitantes, siendo la nación más poblada del mundo árabe. Además, su selección de fútbol es la más laureada del continente africano.

El Antiguo Egipto, surgido hace más de 5000 años a orillas del río Nilo, fue una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. El río, segundo más largo del planeta, fertilizaba las tierras desérticas permitiendo un desarrollo agrícola, comercial y político notable durante casi 3000 años.

Los faraones, considerados intermediarios entre dioses y humanos, concentraban el poder político, militar y religioso. Figuras como Keops, Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II son algunas de las más emblemáticas. Las pirámides de Giza, construidas hace más de 4500 años, permanecen como símbolo indiscutido de esa época, destacando la Gran Pirámide de Keops, única maravilla del mundo antiguo aún en pie.

Historia, cultura, arquitectura y buen fútbol

Otro legado fundamental son los jeroglíficos, un sistema de escritura complejo que fue descifrado en el siglo XIX gracias a la Piedra de Rosetta. La invención del papiro permitió preservar textos administrativos, religiosos y médicos, posicionando a Egipto como una de las civilizaciones mejor documentadas de la Antigüedad.

Tras un largo período de decadencia y múltiples invasiones, Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en el 332 a.C. y gobernado por la dinastía ptolemaica, finalizando su independencia con la muerte de Cleopatra VII y la incorporación al Imperio romano.

Actualmente, el 95% de la población reside en solo el 5% del territorio, concentrada en el valle y delta del Nilo, con densidades que oscilan entre 2000 y 3300 habitantes por kilómetro cuadrado. Este fenómeno genera presión sobre recursos esenciales y servicios públicos, situación que el gobierno considera una amenaza a la seguridad nacional.

El historiador africanista Omer Freixa señaló que Egipto enfrenta desafíos comunes en África como la falta de oportunidades y el desempleo, afectando especialmente a la juventud, cuya edad promedio ronda los 25 años. Además, el país depende en gran medida del río Nilo, ubicado en una zona con crisis regionales como la hambruna en Gaza y conflictos en Sudán y Libia.

En materia religiosa, el islam sunnita predomina con cerca del 90% de la población, mientras que la Iglesia Ortodoxa Copta representa aproximadamente el 10%. Esta minoría es considerada descendiente directa de los egipcios preislámicos y su Iglesia, fundada por el apóstol Marcos, es una de las cristianas más antiguas.

El gobierno del presidente Abdel Fattah el-Sisi, en el poder desde 2014, ha promovido la construcción de la Catedral de la Natividad de Cristo, la más grande de la región, junto a la Mezquita Al-Fattah Al-Alim, como símbolo de cohesión religiosa.

El Canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo a lo largo de 193 kilómetros, es vital para el comercio mundial, transportando cerca del 12% de las mercancías globales y reduciendo la distancia entre Europa y Asia en unos 7000 kilómetros. En el año fiscal 2022-2023, generó ingresos récord de US$9400 millones.

La ampliación del canal en 2015, conocida como el "Nuevo Canal de Suez", permitió el tránsito bidireccional en tramos clave y redujo el tiempo de espera de 18 a 11 horas. Su importancia quedó en evidencia durante el bloqueo de marzo de 2021, cuando la retención de mercancías alcanzó un valor estimado en US$9600 millones diarios.

Egipto es una república semipresidencial, aunque el poder está fuertemente concentrado en el presidente y las Fuerzas Armadas. Desde el golpe de Estado de 2013, liderado por Al-Sisi, el país ha experimentado un proceso de autoritarismo creciente, con un sistema político altamente centralizado y limitado espacio para la oposición.

La Primavera Árabe de 2011 marcó un momento clave con protestas masivas contra el régimen de Hosni Mubarak, que terminó renunciando tras 18 días y 846 manifestantes muertos. Sin embargo, la transición democrática fue compleja y culminó con la destitución del presidente Mohamed Morsi en 2013.

En palabras de Omer Freixa, "El sistema se militarizó aún más y el Ejército nunca perdió su rol de institución sumamente dominante. El golpe de 2013 llevó a un refuerzo de la deriva autoritaria pese a que es una democracia, según su Constitución".

Entre los proyectos actuales destaca la construcción de la Nueva Capital Administrativa, ubicada a 45 kilómetros al este de El Cairo, destinada a aliviar la congestión de la ciudad histórica con más de 22 millones de habitantes. Este desarrollo incluye la Iconic Tower, el rascacielos más alto de África con 393 metros, y el parque lineal "Río Verde" de 35 kilómetros.

En la cultura, Egipto fue durante gran parte del siglo XX el centro cinematográfico más importante de la región y conserva una rica tradición musical con figuras como Umm Kulthum y Abdel Halim Hafez, quienes dejaron un legado imborrable en la música árabe.

La gastronomía se basa en productos del valle del Nilo, destacando el koshary —mezcla de arroz, lentejas, fideos y garbanzos— y el Ful Medames, un guiso de porotos con raíces faraónicas. La comida se comparte en grandes bandejas, y rechazar una invitación a comer es considerado una ofensa social.

El fútbol es el deporte más popular y la selección nacional, conocida como los “Faraones”, es la más exitosa de África con 7 títulos en la Copa Africana de Naciones. Los clubes Al Ahly y Zamalek lideran la escena local, protagonizando una de las rivalidades más intensas del mundo.

Egipto fue la primera selección africana en disputar un Mundial en 1934, aunque quedó eliminada en su único partido. Mohamed Salah, delantero del Liverpool, es la figura contemporánea que ha llevado el fútbol egipcio a la escena global.

Un ritual distintivo del equipo es el Sajdah, una postración de agradecimiento a Dios tras anotar un gol, que se ha convertido en un símbolo icónico del fútbol africano.

Egipto, rival de Argentina en el Mundial 2026: historia, cultura y poder futbolístico africano

En el Mundial 2022, Egipto avanzó a octavos de final por primera vez tras eliminar a Australia en penales. Su entrenador, Hossam Hassan, dedicó esa victoria a egipcios y palestinos, llevando el conflicto de Medio Oriente al torneo.

Ahora, Egipto se prepara para enfrentarse a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, presentándose como un adversario con una historia milenaria, una cultura vibrante y un dominio futbolístico continental sin precedentes.