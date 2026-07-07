Argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, mientras el mundo vuelve la mirada hacia el país africano, conocido por su imponente legado faraónico y por el auge de su turismo. Más allá del deporte, la relación entre ambas naciones se sostiene en un intercambio comercial desigual, donde Argentina se posiciona como un proveedor clave para Egipto en lo que va del año.

Situado en el noreste de África y con una población que supera los 120 millones de habitantes, Egipto es el país árabe más poblado. Su geografía está dominada por el desierto, que ocupa el 95 % del territorio, mientras que la vida cotidiana gira en torno al río Nilo, el más largo del mundo. Las pirámides, vestigios de una civilización de más de cuatro mil años, continúan siendo un atractivo turístico global, recibiendo millones de visitantes cada año.

Historia y riqueza arqueológica que trasciende por siglos

El interés por Egipto se mantiene vivo gracias a la conservación de su arte y la riqueza arqueológica que ha trascendido siglos. El clima seco y la práctica de enterrar objetos han permitido preservar numerosos testimonios históricos. Sin embargo, gran parte de este patrimonio se encuentra fuera del país, en museos europeos, producto de expediciones como la de Napoleón Bonaparte en el siglo XVIII. Un ejemplo emblemático es la piedra Rosetta, que permanece en Londres y cuya devolución Egipto reclama insistentemente.

Para contrarrestar esta pérdida cultural, el gobierno egipcio inauguró a fines de 2025 el Gran Museo Egipcio, un espacio moderno y vidriado con vista a las pirámides, que alberga alrededor de cinco mil piezas provenientes de la tumba de Tutankamón. Este museo busca fortalecer la identidad nacional y potenciar el turismo como motor económico fundamental.

El turismo se ha consolidado como un sector estratégico para Egipto. Durante el último año, el país recibió 19 millones de visitantes, y con la apertura del Gran Museo Egipcio, se espera superar ese récord. Este desarrollo forma parte de un plan para mitigar los problemas económicos del país, que figura entre los más endeudados ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos, Egipto y Argentina concentran cerca del 40 % de la deuda total con ese organismo, lo que subraya la importancia de diversificar las fuentes de ingreso, siendo el turismo una de las principales.

Argentina enfrenta a Egipto: historia, turismo y vínculo económico clave

La riqueza cultural egipcia también se refleja en innovaciones artísticas, como la creación del primer pigmento azul de la historia, conocido como azul egipcio, elaborado con una mezcla de cobre y sílice. Este color fue valorado en su época, pero su uso decayó tras la conquista romana. Además, la iconografía del arte egipcio, que muestra figuras con todos sus miembros visibles para garantizar su integridad en el más allá, revela creencias profundas sobre la vida y la muerte. Un dato curioso es que solo durante el periodo Amarna, bajo la faraona Nefertiti, se permitieron representaciones excepcionales como personas tocándose en los relieves.

En Argentina, el interés por Egipto se mantiene vigente en ámbitos académicos y culturales. La Universidad de Buenos Aires ofrece una carrera de egiptología y recientes exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes atrajeron a miles de visitantes. Así, mientras el país africano sigue capitalizando su legado milenario, Argentina fortalece su vínculo con Egipto no solo en el deporte, sino también en el comercio y la cultura.