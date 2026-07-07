En el corazón de la Patagonia neuquina, rodeado por imponentes araucarias milenarias, se encuentra uno de los secretos mejor guardados para los amantes de la nieve: el Parque de Nieve Batea Mahuida. Este centro invernal, gestionado por la comunidad mapuche Puel, está ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia, un pintoresco pueblo conocido por sus lagos cristalinos y frondosos bosques.

A diferencia de los tradicionales destinos de esquí como Bariloche, Chapelco o Las Leñas, Batea Mahuida se destaca por ofrecer pistas suaves y un ambiente familiar, especialmente diseñado para principiantes y niños que desean vivir su primera experiencia sobre la nieve.

Pistas suaves y un ambiente familiar único

Actualmente, el parque mantiene una preventa con un 20% de descuento en los pases, una promoción que refuerza su condición como una de las opciones más accesibles para disfrutar de la temporada invernal en Argentina. El centro funciona todos los días de 9 a 17, aunque el horario puede variar según las condiciones climáticas y de nieve.

Además de esquiar y practicar snowboard, los visitantes tienen la oportunidad de realizar paseos en motos de nieve hasta el cráter del volcán Batea Mahuida o participar en caminatas con "chiwas", raquetas de nieve artesanales utilizadas por las comunidades mapuches. Entre las actividades más esperadas destaca la tradicional bajada de antorchas, un espectáculo nocturno semanal donde los turistas pueden sumarse al descenso iluminado por fuego.

La experiencia se completa con música en vivo, presentaciones de DJ, cerveza artesanal y una gastronomía regional que se disfruta en un entorno natural único, caracterizado por montañas nevadas, lagos glaciares y extensos bosques de pehuenes.

Batea Mahuida, el cerro más económico para esquiar en Argentina con paisajes únicos

Villa Pehuenia, a los pies del cerro, es un destino que cautiva por su arquitectura que recuerda a las aldeas alpinas de Suiza o Austria. Sus casas de madera y piedra, techos a dos aguas, junto a los lagos Aluminé y Moquehue, conforman un paisaje de montaña que se distingue por la presencia de las araucarias milenarias, árboles centenarios que forman parte esencial de la identidad cultural y natural de la región.

Para quienes buscan una escapada invernal diferente, con precios más accesibles y un entorno natural privilegiado, Batea Mahuida se presenta como una alternativa ideal dentro del turismo de nieve argentino, invitando a descubrir un rincón patagónico que combina tradición, naturaleza y diversión para toda la familia.