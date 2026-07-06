Con la llegada del invierno, la Cascada Escondida en la zona de Primeros Pinos, vuelve a posicionarse como uno de los destinos naturales más recomendados para quienes buscan disfrutar de la nieve en un entorno de montaña. El atractivo, ubicado sobre la Ruta Provincial 13 y a unos 50 kilómetros de Zapala, ofrece una experiencia diferente que combina caminatas con raquetas, bosques de pehuenes y paisajes completamente cubiertos de blanco.

Las caminatas con raquetas permiten recorrer bosques de araucarias y llegar hasta uno de los rincones naturales más fotografiados de la provincia.

El recorrido atraviesa senderos rodeados de araucarias, pequeños cursos de agua y formaciones rocosas características de la Región del Pehuén. El destino final es la cascada, donde las bajas temperaturas transforman el paisaje con sectores congelados y una postal natural que invita a la contemplación y la fotografía.

Las excursiones se realizan con prestadores turísticos habilitados, quienes aportan el equipamiento necesario y el acompañamiento para recorrer el circuito de manera segura. Además, permiten interpretar el entorno natural y conocer las particularidades de la flora y la geografía de la zona durante la temporada invernal.

Ubicada a 50 kilómetros de Zapala, la Cascada Escondida es una de las excursiones más recomendadas para disfrutar de la temporada de nieve.

Desde la provincia recomiendan consultar el estado de las rutas y las condiciones climáticas antes de viajar, además de recorrer únicamente los senderos habilitados para preservar el ambiente y disfrutar de una experiencia segura en uno de los paisajes más emblemáticos del invierno neuquino.