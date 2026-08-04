A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco se destaca como uno de los pueblos más representativos de la provincia por su identidad gauchesca, sus tradicionales parrillas y su pintoresca costanera sobre el río Areco.

Reconocido como la Cuna de la Tradición Argentina, este destino combina calles empedradas, construcciones coloniales, pulperías y talleres de platería criolla. Su oferta gastronómica, basada en el asado a la estaca, atrae cada fin de semana a miles de visitantes que buscan disfrutar de su historia y ambiente auténtico.

Actualmente, se lleva a cabo una obra hidráulica de gran envergadura que busca proteger la localidad de las inundaciones y potenciar su desarrollo turístico. Según informó la Provincia de Buenos Aires, la adecuación del cauce del río Areco registra un 77% de avance y abarca una extensión total de 12,4 kilómetros, de los cuales 9,4 kilómetros corresponden a San Antonio de Areco y los 3 restantes a San Andrés de Giles.

El proyecto consiste en ampliar el cauce del río de aproximadamente 30 a 60 metros, con el objetivo de incrementar su capacidad para evacuar el agua durante lluvias intensas, mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de desbordes que históricamente afectaron a la región.

Una obra que no sólo tiene fines turísticos sino mejorar la calidad de vida de los habitantes

Esta intervención beneficiará directamente a más de 26.000 habitantes, además de proteger viviendas, comercios, infraestructura pública y áreas productivas. Asimismo, permitirá conservar uno de los principales atractivos turísticos del pueblo: la costanera del río, lugar elegido por miles de visitantes durante fines de semana y feriados.

Más allá de la obra hidráulica, San Antonio de Areco mantiene su relevancia como uno de los destinos gastronómicos más destacados de la provincia. Sus parrillas abren temprano para ofrecer costillares, vacío, lechón y cordero cocinados lentamente al asador o a la estaca, una imagen emblemática del pueblo.

La experiencia culinaria se complementa con entradas como fiambres y quesos artesanales, empanadas caseras, achuras, pastas y postres tradicionales elaborados por productores locales. Entre los restaurantes más recomendados se encuentran Las Dueñas de Areco, Rancho El Tata, La Costa de Reyes, La Posta de Arequito, El Rincón del Asador y Lacarra Cocina Criolla, todos reconocidos por su cocina de campo y ambiente típicamente bonaerense.

Además de la gastronomía, los visitantes pueden recorrer la costanera junto al histórico Puente Viejo, visitar el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, pasear por el casco histórico y disfrutar de la feria de artesanos, donde se venden productos regionales como quesos, salames, dulces, chocolates y cuchillos artesanales.

San Antonio de Areco avanza en obra hidráulica para proteger su patrimonio y potenciar el turismo

San Antonio de Areco se encuentra a unos 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, con un viaje en auto que dura aproximadamente una hora y media. El acceso más directo es por la Ruta Nacional 8, que conecta rápidamente con el centro del pueblo.

Con su identidad criolla intacta, una reconocida propuesta gastronómica y una obra hidráulica que protegerá su patrimonio, San Antonio de Areco se consolida como uno de los grandes destinos turísticos bonaerenses para escapadas durante todo el año.