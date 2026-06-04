Avianca anunció su compromiso como partner oficial de las principales competiciones de clubes organizadas por la CONMEBOL para el período 2025-2026, consolidando así su vínculo con el deporte en América Latina.

Este acuerdo abarca torneos de gran relevancia continental, como la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Libertadores Femenina, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa. Estas competencias movilizan anualmente a miles de viajeros y generan un notable flujo turístico entre los países sudamericanos.

El crecimiento del turismo deportivo se ve reflejado en los estadios de fútbol de Latinoamérica

En Argentina, Avianca opera desde los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, ofreciendo conexiones hacia destinos clave donde se disputan los encuentros más destacados de estas competiciones internacionales.

Avianca refuerza su alianza con la CONMEBOL como partner oficial para 2025-2026

La empresa aérea destacó que su red de rutas facilita que los aficionados puedan acercarse a los principales escenarios deportivos del continente y acompañar a sus equipos durante las distintas fases de los torneos.

Desde la compañía explicaron: “Estamos convencidos de que el deporte es un motor de unión y transformación en la región. Bajo la premisa de ‘Creer nos hace volar’, buscamos acercar a millones de personas a su pasión, poniendo a su disposición nuestra red de rutas y conectividad”.

Actualmente, Avianca conecta más de 80 destinos en 25 países, con más de 40 ciudades situadas en Sudamérica, muchas de las cuales reciben habitualmente a los clubes participantes en las competencias de la CONMEBOL.

El crecimiento del turismo vinculado a eventos deportivos se refleja en los resultados de la aerolínea, que entre 2024 y 2025 registró un incremento del 13% en el volumen de pasajeros transportados en Sudamérica, impulsado por la creciente demanda de experiencias relacionadas con torneos de gran convocatoria.

Además, en 2025 Avianca apoyó 15 iniciativas deportivas en distintos países latinoamericanos, reafirmando su compromiso con la integración regional a través del deporte.

Con esta alianza estratégica, la aerolínea busca posicionarse como un actor fundamental en la conexión de viajeros, experiencias y destinos, brindando a los argentinos la oportunidad de vivir en primera persona la pasión por el fútbol sudamericano.