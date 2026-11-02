Villa La Angostura tiene decenas de paisajes que cautivan a residentes y visitantes, pero pocos combinan tan bien la facilidad de acceso con la belleza natural como la Cascada Río Bonito.

Este atractivo se encuentra camino al Cerro Bayo y forma parte de uno de los circuitos turísticos más tradicionales de la localidad. La cascada está formada por un salto de agua de aproximadamente 20 metros que cae sobre una profunda hoya de tonalidades verde esmeralda, generada en una fractura natural de antiguas rocas.

El espectáculo puede apreciarse desde un mirador natural ubicado frente al salto, un punto ideal para detenerse, tomar fotografías y disfrutar del sonido constante del agua en medio del bosque patagónico.

Una caminata breve apta para toda la familia

Uno de los mayores atractivos del lugar es que no requiere largas caminatas ni exigencia física.

Según la información oficial de Turismo de Villa La Angostura, el acceso al sendero se encuentra un kilómetro antes del estacionamiento del Centro de Esquí Cerro Bayo. Desde allí se realiza una caminata exclusivamente peatonal de unos 200 metros que permite llegar hasta el balcón panorámico desde donde se observa la cascada.

El recorrido atraviesa un entorno de bosque nativo y suele ser elegido por familias, viajeros ocasionales y quienes buscan una excursión corta para complementar otros paseos de la zona. Diversas descripciones del sendero destacan además su baja dificultad y su trazado dentro de un bosque de coihues característico del paisaje local.

Parte de uno de los circuitos más visitados

La Cascada Río Bonito integra el circuito turístico del Cerro Bayo, que reúne varios miradores con vistas al lago Nahuel Huapi y a las montañas que rodean Villa La Angostura.

La propuesta permite combinar en una misma salida panorámicas lacustres, bosque andino y uno de los saltos de agua más fotografiados de la región. Por esa razón suele figurar entre las recomendaciones para quienes visitan la localidad por primera vez.

Un paseo para cualquier época del año

Cada estación ofrece una imagen diferente del lugar. En primavera y verano predominan los verdes intensos del bosque; durante el otoño aparecen los tonos rojizos y dorados; mientras que en invierno la nieve puede transformar completamente el paisaje.

A pocos minutos de la ciudad, la Cascada Río Bonito demuestra que, a veces, algunos de los escenarios más impactantes de la Patagonia se encuentran muy cerca del camino principal.