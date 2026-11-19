La compañía que asiste a los pasajeros varados de Plus Ultra es Avianca. La aerolínea colombiana, miembro del Grupo Abra, puso a disposición su capacidad humana y operativa para apoyar a los viajeros afectados por la cancelación de los vuelos de la empresa española.

La medida busca contribuir a mantener la conectividad aérea entre Suramérica y España. Avianca ya había aplicado un mecanismo similar cuando cesaron las operaciones de Viva Air, Ultra Air y Spirit Airlines.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El plan de protección alcanza a los pasajeros que tengan un tiquete emitido por Plus Ultra y que ya hayan iniciado su viaje en las rutas Lima-Madrid-Lima y Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires.

La opción es un vuelo de regreso vía conexión Bogotá, sin cobro de tarifa aérea. Está sujeta a disponibilidad de sillas y a las condiciones establecidas en el plan de protección.

Los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio dispuesto por las autoridades. También deberán verificar los requisitos migratorios y sanitarios aplicables a su itinerario, incluida la conexión en Bogotá.

Las fechas y los requisitos

La medida aplicará para tiquetes emitidos por Plus Ultra, sujetos a verificación, con fechas de viaje comprendidas entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2026.

Esos pasajes deben haber sido comprados hasta el 17 de noviembre de 2026, fecha en la que Plus Ultra confirmó la cancelación de sus operaciones hacia Buenos Aires y Lima.

Dónde presentarse

Los pasajeros podrán presentarse en los aeropuertos de Buenos Aires (Ezeiza y Aeroparque), Lima y Madrid o Barcelona, como punto común en España.

Deberán hacerlo el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes. Allí podrán solicitar su reubicación en vuelos de Avianca, según disponibilidad y por orden de llegada.

El llamado a las autoridades

Avianca hizo un llamado a las autoridades competentes para que ejerzan sus funciones de supervisión y control de manera preventiva.

El objetivo es garantizar la viabilidad financiera y operativa de las compañías aéreas y, sobre todo, proteger a los pasajeros de situaciones que puedan afectar la continuidad de sus viajes.

La empresa reiteró la importancia de una supervisión preventiva y una acción coordinada entre las autoridades y los distintos actores de la industria. Esa coordinación permitiría preservar la confianza en el transporte aéreo y garantizar la continuidad de la conectividad en la región.