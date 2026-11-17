La aerolínea española Plus Ultra dio de baja sus vuelos entre Ezeiza y Madrid a un año y medio de haber llegado al país. La ruta directa entre Buenos Aires y España tambaleaba desde la semana pasada, cuando se profundizó la crisis de la empresa.

Tras la suspensión reciente de vuelos que provocó reprogramaciones de hasta dos semanas y cientos de pasajeros perjudicados, la compañía finalmente dio de baja la venta tanto de sus servicios a Buenos Aires como a Lima. Solo mantuvo los de Caracas.

El comunicado a los pasajeros

"Hemos tomado la difícil decisión de suspender, hasta nuevo aviso, nuestra ruta a Buenos Aires a partir del 17 de noviembre. Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible", informó la empresa a sus pasajeros.

"Somos conscientes del impacto que la decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar. Seguimos trabajando para construir una compañía más sólida y sostenible para el futuro", agregó.

Los usuarios afectados recibirán una notificación de cancelación por correo electrónico. Las reservas hechas a través de agencias de viajes se canalizarán por esas mismas agencias. Las compras realizadas en la web u otros canales directos se atenderán a través del portal de reclamos.

Cómo venía la ruta

La ruta directa llegó a tener cinco frecuencias semanales. Hace unas semanas bajó a dos por la suba del precio del petróleo y las obras en Ezeiza, según argumentó la compañía.

Plus Ultra competía con Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa, que vuelan a Madrid, y con Level, que opera a Barcelona.

En junio ya había dejado de volar a Bogotá y Cartagena de Indias por el aumento del precio del combustible de aviación y los costos operativos en Colombia.

Los números de la crisis

Entre febrero y agosto, la aerolínea registró pérdidas operativas de 31,08 millones de euros. El gasto en combustible previsto para 2026 subió a 104,83 millones, frente a los 69,13 millones presupuestados.

Las medidas se enmarcan en una reestructuración que incluye la reducción de su flota, compuesta por seis aviones operativos de fuselaje ancho, el achique de su red de destinos y despidos de más de 670 empleados.

El preconcurso de acreedores

El viernes, la empresa formalizó la presentación de un preconcurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil N° 8 de Madrid. Se trata de un recurso regulado en el artículo 585 de la Ley Concursal.

Ese mecanismo le permite abrir negociaciones con los acreedores y le da tres meses para acordar un plan de reestructuración, con la posibilidad de pedir una prórroga de otros tres. Durante ese período, la firma está protegida frente a ejecuciones sobre sus bienes.

La idea de la aerolínea es acordar medidas temporales como reducciones de jornada o suspensiones de contrato de entre el 10% y el 70%, a través del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Esas medidas no suponen un despido definitivo.

El polémico rescate

La empresa fue fundada en 2011, con hub en Madrid.

En marzo de 2021, durante la pandemia, recibió una ayuda de 53 millones de euros otorgada por el fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En ese momento corría riesgo de quiebra por la cuarentena aérea.

El rescate fue cuestionado y se mencionó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto intermediario. En marzo, la aerolínea ya incumplió la devolución de parte de la deuda.

Los cambios en la cúpula

El presidente ejecutivo y accionista de la aerolínea, Hugo Castaño, mantiene negociaciones desde hace meses con la SEPI para diseñar un plan de supervivencia y el reintegro del dinero.

En julio, dejaron la empresa Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, dos ejecutivos detenidos en diciembre de 2025 en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción ante indicios de blanqueo de capitales. Tras prestar declaración, finalmente fueron liberados.