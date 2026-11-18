Entre octubre de 2026 y marzo de 2027, Avianca dispondrá de más de 126.000 vuelos y más de 22 millones de asientos. La oferta conectará a los pasajeros con una red de más de 155 rutas que unen 86 destinos en más de 25 países de América y Europa.

Durante este período, la aerolínea fortalecerá su red con rutas estacionales, incrementos de frecuencia y una oferta ampliada para responder a la demanda de los diferentes mercados.

Las opciones para los viajeros

Para los pasajeros, esta programación incluye alternativas para visitar destinos internacionales como Nueva York, Barcelona y Santiago de Chile. También suma opciones nacionales como Cartagena, Medellín, Cali y Santa Marta.

Avianca fortalecerá su conectividad con más de 22 millones de asientos entre octubre de 2026 y marzo de 2027

La propuesta reúne alternativas para disfrutar de grandes ciudades, experiencias culturales y vacaciones de invierno en el hemisferio norte. En el Cono Sur, en cambio, apunta al verano.

Las nuevas rutas estacionales

Como parte de esta operación, Avianca incorporará rutas estacionales entre América del Norte y Centroamérica:

Ciudad de Guatemala-Chicago.

Ciudad de Guatemala-San Francisco.

Las Vegas-San Salvador.

San Salvador-Montreal.

A estas novedades se sumará el fortalecimiento de la conectividad desde Cartagena, con las rutas estacionales Cartagena-Santiago de Chile y Cartagena-Nueva York (JFK).

Los detalles de las frecuencias

La ruta Cartagena-Nueva York (JFK) contará con cuatro frecuencias semanales a partir del 16 de diciembre. Cartagena-Santiago de Chile tendrá tres frecuencias semanales a partir del 15 de diciembre.

Adicionalmente, se añadirá la ruta estacional Pereira-Nueva York (JFK), con cuatro frecuencias semanales a partir del 6 de diciembre.

Los incrementos en más de 20 rutas

La aerolínea también incrementará frecuencias en más de 20 rutas de su red. Entre ellas figuran conexiones nacionales como:

Bogotá-Cartagena.

Bogotá-Medellín.

Bogotá-Cali.

Bogotá-Pereira.

Bogotá-Santa Marta.

Bogotá-Cúcuta.

Bogotá-Barranquilla.

San Andrés-Cali.

En el plano internacional, los refuerzos alcanzan rutas como Bogotá-Asunción, Bogotá-Montevideo, Washington D.C.-San Salvador y Bogotá-México.

El refuerzo en el Cono Sur

Uno de los principales fortalecimientos de la temporada estará en la conectividad entre la red de Avianca, Paraguay y Uruguay.

A partir de la última semana de octubre, Avianca pasará de tres a siete frecuencias semanales en Bogotá-Asunción. En Bogotá-Montevideo subirá de cuatro a siete. En ambos casos ofrecerá un vuelo diario.

Los vuelos serán operados en aviones Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. Eso amplía la oferta de sillas y las alternativas de viaje para quienes se movilicen entre la red de Avianca y el Cono Sur a través del hub de Bogotá.

El refuerzo hacia Europa

En Europa, Avianca reforzará temporalmente su operación entre Bogotá y Barcelona. Pasará de siete a catorce frecuencias semanales entre el 6 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027.

Con ese incremento, la aerolínea ampliará las alternativas de viaje entre toda su red y España durante la temporada de fin de año e inicio de 2027.

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