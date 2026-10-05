Lago Hermoso, sobre la Ruta de los Siete Lagos, ofrece distintas actividades vinculadas al turismo de naturaleza. Entre las propuestas destacadas por organismos oficiales y prestadores turísticos se encuentran las caminatas, las cabalgatas, los recorridos en bicicleta y la observación del paisaje cordillerano.

Caminatas en plena naturaleza

Las caminatas y el trekking son algunas de las actividades más difundidas en la región de San Martín de los Andes, ya que los senderos permiten recorrer bosques y disfrutar de paisajes cordilleranos que caracterizan a esta zona de la Patagonia.

Descubrir la zona a caballo

Las cabalgatas son otra de las propuestas disponibles en el área de Lago Hermoso. Esta actividad permite recorrer sectores de montaña y bosque desde una perspectiva diferente, en contacto directo con el entorno natural.

Observar la flora y la fauna patagónica

La región de San Martín de los Andes es reconocida por la riqueza de su entorno natural. Es por eso que los organismos turísticos destacan la observación de aves y el contacto con la flora y fauna del bosque andino patagónico como parte de las experiencias que pueden realizarse en la zona.

Disfrutar de los paisajes de la Ruta de los Siete Lagos

La Ruta de los Siete Lagos invita a realizar paradas para observar, fotografiar y contemplar lagos, bosques, montañas, ríos y cascadas. Desde el área de Turismo Neuquén señalan que el período comprendido entre septiembre y marzo es especialmente recomendable para recorrer este corredor escénico y disfrutar de sus atractivos naturales.