El lago Traful se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y tiene una extensión cercana a los 34 kilómetros. Su origen glaciar explica gran parte de las características que hoy lo distinguen; a simple vista parece un lago más de la cordillera, sin embargo, sus aguas transparentes esconden un bosque bajo la superficie, permanecen frías incluso en verano y cambian de aspecto a lo largo del día.

Quienes llegan por primera vez a Villa Traful suelen quedarse observando el lago. El color del agua, el reflejo de las montañas y la quietud de las primeras horas de la mañana generan una postal difícil de olvidar. Pero detrás de esa imagen hay una serie de particularidades que explican por qué este espejo de agua es considerado uno de los grandes tesoros naturales del sur neuquino.

El agua nunca termina de calentarse

Quienes se animan asumergirse durante el verano descubren rápidamente otra de sus particularidades: aunque enero y febrero son los meses más cálidos, la temperatura superficial suele ubicarse entre los 16 y los 19 grados en sectores resguardados. La enorme masa de agua fría que conserva en profundidad impide que alcance temperaturas más elevadas.

Un lago tan transparente que permite ver el fondo

La claridad de sus aguas es una de las razones por las que el lago sorprende a residentes y visitantes. Según la información turística oficial de Villa Traful, la escasa presencia de sedimentos y materia orgánica en suspensión permite que la luz penetre con facilidad. El resultado de esto es una visibilidad poco habitual, capaz de dejar al descubierto piedras y formaciones sumergidas a varios metros de profundidad.

El bosque que quedó atrapado bajo el agua

Quizás la curiosidad más conocida sea también la más impactante. Bajo la superficie del lago permanece el famoso Bosque Sumergido, una formación de cipreses que puede observarse gracias a la transparencia del agua. Algunos de esos troncos se encuentran entre los 5 y los 30 metros de profundidad.

Un paisaje que cambia de color según la luz

No existe un único color para el lago Traful, ya que las tonalidades varían a lo largo de la jornada y dependen de la profundidad, la posición del sol y las condiciones del cielo. En algunos sectores aparecen tonos turquesa cerca de la costa, mientras que las zonas más profundas adquieren un azul intenso que se modifica con el paso de las horas.

El viento tiene su propio horario

Mientras las primeras horas de la mañana suelen ofrecer una superficie espejada y calma, el viento comienza a intensificarse cerca del mediodía. La propia geografía del lago, largo y rodeado de montañas, favorece ese efecto. Esa es una de las razones por las que quienes practican kayak o realizan excursiones lacustres prefieren salir temprano.

Mucho más que una postal

La mayoría de los visitantes recuerda al lago Traful por sus paisajes. Sin embargo, detrás de esa belleza hay una combinación poco común de factores naturales: origen glaciar, aguas transparentes, temperaturas frías, fuertes vientos y un bosque oculto bajo la superficie.

Estas características son que convierten a este rincón de neuquino en algo más que una postal turística: lo transforman en uno de los escenarios naturales más particulares de la Patagonia.