Viajar a Europa desde Argentina requerirá un nuevo trámite a partir del último trimestre de 2026. Se trata del ETIAS, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, que se convertirá en un requisito indispensable para ingresar a 30 países que forman parte del espacio Schengen.

Este documento electrónico no es una visa, pero sí una autorización que busca reforzar la seguridad y el control en las fronteras europeas. Será obligatorio para ciudadanos de más de 60 países exentos de visado, incluyendo Argentina, para quienes deseen entrar al continente por turismo, negocios o tránsito.

El ETIAS aplicará para estancias cortas, es decir, hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Los viajeros argentinos deberán solicitarlo antes de su viaje a través del sitio web oficial de la Unión Europea, donde se completará un formulario con datos personales y de viaje.

Cuánto cuesta y quiénes deberán tramitar el ETIAS

La autorización tendrá un costo de 7 euros para personas entre 18 y 70 años, mientras que los menores de 18 años y mayores de 70 estarán exentos de este pago. Una vez aprobada, la validez del ETIAS será de hasta tres años o hasta que expire el pasaporte, lo que suceda primero, y permitirá múltiples entradas durante ese período.

ETIAS: qué es, requisitos y costo para argentinos que viajen a Europa

Es importante aclarar que contar con el ETIAS no garantiza la entrada automática a Europa, ya que las autoridades fronterizas tendrán la potestad de denegar el ingreso si consideran que el viajero no cumple con los requisitos establecidos.

El documento será exigido en todos los aeropuertos y puntos fronterizos de los países adheridos, entre ellos España, Francia, Italia y Alemania, haciendo imprescindible que los argentinos que planeen visitar Europa gestionen esta autorización con anticipación.