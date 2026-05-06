El 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo en Mendoza, se prepara para ser un punto clave en la promoción y desarrollo del sector turístico nacional. El evento, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) junto al Gobierno de Mendoza, contará con la presencia de referentes del turismo y autoridades provinciales y nacionales.

Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, participó en la previa del lanzamiento y resaltó el valor de este congreso para el sector: “El Congreso de Agentes de Viajes es una enorme posibilidad para seguir abordando las temáticas que ocupan al sector como la promoción del turismo receptivo e interno”.

Además, Scioli anunció que durante el congreso se relanzará el segmento de turismo estudiantil, con el objetivo de que más jóvenes puedan acceder a esta experiencia significativa. En sus palabras, destacó que se busca que los estudiantes tengan “la posibilidad de vivir ese momento único” que representa el turismo en esta etapa de sus vidas.

El lanzamiento oficial contó con la participación del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá; la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; y el presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, Guillermo Sallitto.

El gobernador Cornejo subrayó la relevancia del turismo de reuniones para la economía mendocina y afirmó: “Para Mendoza es muy importante recibir este evento ya que el turismo de reuniones es un motor fundamental de nuestra economía. Estamos preparados para brindar una infraestructura de primer nivel y demostrar por qué nuestra provincia es un referente en la organización de congresos nacionales e internacionales”.

Scioli impulsa el turismo estudiantil en Congreso de Agentes de Viajes

Por su parte, Andrés Deyá destacó el rol estratégico de las agencias de viajes en el desarrollo turístico del país: “Este Congreso es mucho más que un evento, es el espacio donde las agencias de viajes piensan su presente y diseñan su futuro. Apostamos a seguir fortaleciendo al sector con más capacitación, innovación y profesionalización”.

El congreso se presenta como una plataforma para fortalecer el turismo argentino, con especial énfasis en la profesionalización del sector y la promoción de segmentos clave como el estudiantil, que busca ampliar las oportunidades para los jóvenes en el país.