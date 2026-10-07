El próximo fin de semana largo de octubre volverá a atraer visitantes a San Martín de los Andes y, aunque la primavera suele ofrecer jornadas ideales para recorrer la ciudad y sus alrededores, el clima cordillerano puede cambiar en pocas horas.

Entre paseos al aire libre, experiencias gastronómicas y propuestas para toda la familia, estas son algunas alternativas para disfrutar del destino con sol, nubes o lluvia.

Recorrer la Costanera del Lago Lácar si el día acompaña

La Costanera es uno de los paseos más tradicionales de la ciudad de San Martín de los Andes. Caminar junto al lago, disfrutar de las vistas de la cordillera y recorrer el sector céntrico permite conocer una de las postales más características de la localidad neuquina.

Descubrir la gastronomía regional

Si aparecen las nubes o baja la temperatura, la oferta gastronómica se convierte en un excelente plan. Trucha, ciervo, cordero, ahumados, chocolates y cerveza artesanal forman parte de la identidad culinaria local.

Recorrer el centro comercial y las galerías

Las calles céntricas concentran locales de productos regionales, artesanías y diseño patagónico, lo que siempre resulta una alternativa para complementarse con una cafetería o una pausa gastronómica en cualquier momento del día.

Aprovechar una caminata corta

Cuando el clima lo permite, los senderos cercanos y los miradores de la ciudad ofrecen la posibilidad de realizar paseos breves sin necesidad de dedicar una jornada completa a una excursión. Además, es un excelente plan para hacer en familia y para cualquier edad.

En primavera, San Martín de los Andes ofrece opciones para todos los gustos. La combinación de naturaleza, gastronomía y propuestas urbanas permite disfrutar del destino más allá de las condiciones climáticas y aprovechar al máximo el próximo fin de semana largo.