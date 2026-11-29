Quienes recorren las costas de lagos, lagunas, arroyos o humedales de Neuquén seguramente se hayan cruzado con ellas. Las libélulas suelen aparecer en los días cálidos, suspendidas en el aire o posadas sobre juncos y ramas, aportando una escena característica de los ambientes naturales de la Patagonia.

Aunque muchas veces pasan desapercibidas, estos insectos son mucho más que un detalle del paisaje. Su presencia está asociada a ambientes bien conservados y a aguas de buena calidad, por lo que suelen ser consideradas indicadores naturales de la salud de los ecosistemas.

Habitantes de los ambientes acuáticos

Las libélulas mantienen una estrecha relación con el agua. Sus primeros años de vida transcurren en lagos, ríos, lagunas y humedales, donde se desarrollan antes de convertirse en los ágiles insectos voladores que se observan durante la primavera y el verano.

En destinos como Villa La Angostura, Villa Traful o distintos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi, es frecuente encontrarlas cerca de espejos de agua tranquilos y zonas con vegetación ribereña.

Quienes visitan lagos, arroyos y humedales de la provincia suelen verlas volar entre la vegetación.

Un espectáculo de vuelo en miniatura

Uno de los aspectos más llamativos de las libélulas es su capacidad de vuelo. Pueden cambiar de dirección en segundos, permanecer suspendidas en el aire e incluso desplazarse hacia atrás, maniobras que las convierten en unas de las cazadoras más eficientes del mundo de los insectos.

Gracias a esta habilidad ayudan a controlar de forma natural poblaciones de mosquitos y otros pequeños insectos.

Libélulas.

Un símbolo de la biodiversidad neuquina

La presencia de libélulas es una muestra más de la riqueza natural que caracteriza a Neuquén. Observarlas durante una caminata junto a un lago, en un sendero o cerca de un humedal permite descubrir pequeños detalles de la naturaleza que muchas veces pasan inadvertidos.

Proteger los ambientes acuáticos y la vegetación que los rodea resulta fundamental para conservar a estas especies y a toda la biodiversidad que depende de ellos.