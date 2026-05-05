La creciente adopción de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Zepbound, está provocando un cambio profundo y silencioso en la industria turística a nivel global. Este fenómeno, que expertos financieros denominan una "disrupción sistémica", impacta desde las aerolíneas hasta los cruceros y la oferta de actividades para los viajeros.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con obesidad, cifra que se ha duplicado desde 1990. En este contexto, la industria turística ha estado adaptando sus servicios para atender a una población con altos índices de obesidad. Sin embargo, el auge de los medicamentos GLP-1 marca un punto de inflexión, con un estimado de 30 millones de usuarios en Estados Unidos para 2030.

La pérdida de peso de los pasajeros podría hacer ahorrar 80 millones de dólares a una aerolínea

Uno de los efectos más visibles se observa en las aerolíneas. Un informe de Jefferies Financial Group reveló que si el pasajero promedio perdiera apenas 4,5 kilos (10 libras), compañías como United Airlines podrían ahorrar cerca de 80 millones de dólares anuales en combustible. Este ahorro se presenta en un momento en que las aerolíneas enfrentan márgenes ajustados y presiones por descarbonizar sus operaciones. La reducción del peso corporal de los pasajeros podría incluso influir en futuras decisiones sobre el diseño y el espacio de los asientos.

En el sector de cruceros y hoteles con modelos all inclusive, la reducción del apetito y el menor consumo de alimentos ultraprocesados y alcohol, consecuencia directa del uso de GLP-1, están generando un impacto significativo. La tradicional oferta de buffet "todo lo que puedas comer" está en crisis, dando paso a menús con porciones más pequeñas y una calidad gastronómica superior. Además, la caída en el consumo de alcohol, que representa uno de los márgenes de beneficio más altos para resorts, podría alterar las estrategias de Revenue Management.

Medicamentos GLP-1 cambian la experiencia y demanda del turismo mundial

El turismo también se verá modificado en la oferta de actividades. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que la pérdida de peso mejora la movilidad física y fomenta la actividad diaria. Esto sugiere un cambio en la demanda: menos recorridos pasivos en autobús y más opciones activas como senderismo, ciclismo y turismo regenerativo. Destinos tradicionalmente considerados difíciles por su geografía podrían recibir una nueva ola de visitantes antes limitados físicamente.

Para la industria turística, el desafío es claro: no se trata solo de vender habitaciones o excursiones, sino de entender cómo ha cambiado el metabolismo y la biología del consumidor. Las empresas que adapten sus servicios, desde la oferta gastronómica hasta los espacios de confort y las experiencias activas, estarán mejor posicionadas para liderar el mercado en la próxima década.