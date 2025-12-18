Este jueves 18 de diciembre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) lleva adelante su segunda jornada de paro de controladores aéreos, parte de un cronograma que comenzó ayer y que seguiría hasta el lunes 29 en caso de no conseguir una solución a los reclamos de los trabajadores.

Desde ATEPSA realizan esta protesta por incumplimientos vinculados a la recomposición salarial acordada en las paritarias de septiembre, tras el conflicto registrado en agosto con EANA. Según el sindicato, los compromisos asumidos por la empresa no fueron respetados.

La primera medida de fuerza se realizó ayer por la mañana y generó una ola de demoras, cancelaciones y modificaciones en los vuelos nacionales de todos los aeropuertos de Argentina. En total, afectó a más de 24.000 pasajeros en un contexto previo a las fiestas de fin de año.

Cómo es el estado de los vuelos de hoy en Neuquén

La medida de este jueves afectará a los vuelos entre las 16 hasta las 19 en todos los aeropuertos del país. En el caso de Neuquén, el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón anuncia cancelaciones y reprogramaciones para los viajes de esta tarde, en el período de los horarios mencionados.

El Aeropuerto ya muestra en su sitio web que el vuelo de Flybondi que llegaba desde Córdoba a las 16.20 está reprogramado. En cuanto a demoras, figura como demorado el vuelo que llega desde Aeroparque a las 19, de Aerolíneas Argentinas.

Cabe destacar que los arribos de Mendoza con Aerolíneas y de Aeroparque con Jetsmart no anunciaron el estado del vuelo, por lo cual se debe consultar directamente con la empresa.

En cuanto a las partidas, desde Neuquén aparece reprogramado el vuelo de Flybondi que salía a las 17.05 hacia Aeroparque. Por otro lado, está demorado el vuelo de las 17.10 hacia Comodoro Rivadavia.

Se recomienda estar atentos a los avisos de las aerolíneas, quienes informarán por las vías oficiales de comunicación las posibles modificaciones. Mientras tanto las empresas buscan la forma de que estas medidas de fuerza afecten lo menos posible a sus usuarios.

En caso de que no haya una solución en los próximos días, el paro de controladores aéreos seguirá así: