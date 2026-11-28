Detrás de muchos de los nombres, lugares e instituciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de la Patagonia existen historias personales que ayudaron a dar forma a la región. Algunas de ellas pueden descubrirse en "Rincones y Confluencias", la nueva muestra que se presenta en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia, en San Carlos de Bariloche.

La exposición reúne fotografías, documentos, libros, objetos personales e instrumentos originales pertenecientes a Emilio Frey, Nelly Frey y Juan Javier Neumeyer, tres figuras vinculadas a distintos momentos del desarrollo social, educativo, científico y cultural de la zona. Los materiales exhibidos forman parte de donaciones realizadas por la familia e incorporadas al patrimonio del museo entre 2020 y 2022, junto con piezas que ya integraban el acervo de la institución.

Tres vidas que ayudan a entender la historia regional

Uno de los ejes de la muestra está dedicado a Emilio Frey, una de las personalidades más influyentes en la construcción de la Patagonia moderna.

El recorrido permite conocer su participación en la Comisión de Límites, los estudios hidrológicos realizados en la región, su trabajo en la Oficina de Tierras y Colonias y su intervención en los primeros años de la administración de los parques nacionales. También aparecen aspectos menos conocidos de su vínculo con la montaña, el Club Andino Bariloche y los comienzos del esquí en la cordillera.

Objetos, fotos y documentos para redescubrir a tres pioneros de la Patagonia.

La exposición también rescata la trayectoria de Nelly Frey, docente, profesora, convencional y concejal, cuya participación dejó huella en la educación pública y en la vida institucional de Bariloche. Su historia revela además una faceta poco difundida: la expedición que compartió junto a Juan Javier Neumeyer para ascender el volcán Lanín, una experiencia que quedó registrada como parte de la memoria regional.

Un médico enamorado de la montaña

El tercer recorrido está dedicado a Juan Javier Neumeyer, médico y apasionado observador de la naturaleza. A través de instrumental quirúrgico, cámaras fotográficas, libros, documentos y registros familiares, la muestra reconstruye su actividad profesional y su estrecha relación con la vida en la montaña, la exploración y el entorno natural patagónico.

Los objetos expuestos permiten comprender cómo convivían la medicina, la ciencia y el montañismo en una época en la que la región comenzaba a consolidar muchas de las actividades que hoy forman parte de su identidad.

Cuando los recuerdos familiares se transforman en patrimonio

Además de las historias personales, la exposición pone el foco en el trabajo que realizan los museos para preservar la memoria colectiva.

Los visitantes pueden conocer cómo se reciben, catalogan, documentan y conservan fotografías, documentos y objetos históricos que llegan a formar parte de las colecciones públicas. De esta manera, elementos que durante años permanecieron en archivos familiares se convierten en testimonios que ayudan a reconstruir el pasado de la región y comprender mejor cómo se desarrolló la vida social, cultural y política de la Patagonia andina.

La muestra "Rincones y Confluencias" puede visitarse hasta el 10 de diciembre en la Sala Chonek del Museo de la Patagonia, ubicada en el Centro Cívico de Bariloche, con entrada libre y gratuita y un bono contribución opcional.