Villa La Angostura, San Martín de los Andes y las localidades cercanas son reconocidas por sus paisajes, pero también por una producción gastronómica vinculada a la historia y a los recursos naturales de la región. En pocos kilómetros es posible combinar paseos junto a lagos y montañas con visitas a establecimientos que elaboran productos típicos de la Patagonia.

Ahumados, una tradición de la cordillera

La elaboración de truchas, ciervos, jabalíes y otras carnes ahumadas forma parte de una tradición que se mantiene vigente en distintos puntos de la región. El proceso, heredado de antiguas técnicas de conservación, se convirtió con los años en una de las expresiones gastronómicas más representativas de la zona.

Los ahumados suelen encontrarse en comercios especializados y restaurantes de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful.

Chocolates artesanales con sello patagónico

El clima frío y la influencia de las tradiciones europeas contribuyeron al desarrollo de la producción artesanal de chocolates en la región cordillerana. En Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful funcionan varias chocolaterías que elaboran productos propios y ofrecen degustaciones durante todo el año.

Diversas opciones de chocolates artesanales con sello patagónico.

Cervezas que nacen del agua de montaña

La presencia de agua de excelente calidad favoreció el crecimiento de la producción cervecera artesanal. En Villa La Angostura y San Martín de los Andes existen distintos estilos elaborados localmente, muchos de ellos inspirados en ingredientes patagónicos.

Dulces, conservas y productos regionales

Frambuesas, rosa mosqueta, sauco y otras frutas de la cordillera son utilizadas para elaborar dulces, mermeladas y conservas que forman parte de la producción regional. Ferias, mercados y comercios especializados ofrecen una amplia variedad de estos productos elaborados por emprendedores locales.

Dulces y mermeladas de Istmo Hueni, desde Villa La Angostura.

Una propuesta diferente para el fin de semana largo

Más allá de las excursiones y los paisajes, la gastronomía permite conocer otra faceta de la cordillera neuquina. Desde los tradicionales ahumados hasta las nuevas propuestas artesanales, los sabores regionales constituyen una alternativa para quienes buscan sumar experiencias distintas durante una escapada por la región.