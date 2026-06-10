Villa La Angostura avanza en una estrategia para consolidarse como un destino destacado en turismo de reuniones y eventos corporativos, un segmento clave para diversificar su actividad turística y mitigar la estacionalidad. La subsecretaria de Turismo, Lorena Reumann, adelantó que la localidad buscará postularse como sede de un futuro Congreso Internacional de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), cuya próxima edición está prevista para este año en Perú.

Reumann explicó que el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) representa una oportunidad para destinos como Villa La Angostura, ya que atrae un perfil de visitantes con alto poder adquisitivo y genera actividad económica fuera de las temporadas tradicionales.

El turismo de reuniones se fortalece en Villa La Angostura

La funcionaria detalló que en actividades recientes en Rosario mantuvo encuentros con asociaciones y empresas organizadoras de congresos, donde pudo conocer experiencias exitosas que combinan eventos con paquetes turísticos complementarios. “Muchas asociaciones generan pre y post tours para quienes participan de sus congresos. La idea es que quienes viajan por un evento puedan extender su estadía y conocer otros destinos emblemáticos del país. Ahí aparecen oportunidades muy interesantes para lugares como Villa La Angostura”, comentó.

Villa La Angostura impulsa el turismo de reuniones para romper la estacionalidad y atraer eventos exclusivos

Si bien la localidad no cuenta con infraestructura para congresos masivos, posee ventajas competitivas para eventos de menor escala, con un perfil exclusivo y enfocado en experiencias de calidad. “Tenemos una plaza turística bastante boutique en relación con otros destinos, pero también existen eventos más pequeños que encajan perfectamente con nuestra oferta. Por eso estamos trabajando para posicionarnos en ese segmento”, señaló Reumann.

Además, destacó que el turismo de reuniones genera un impacto económico mayor debido a que los visitantes suelen tener un alto nivel de gasto y demandan servicios complementarios. “Es un perfil de turista que generalmente es muy cuidadoso con el destino y que consume actividades, excursiones y productos turísticos. Quien llega a un congreso no se queda únicamente en el evento, sino que aprovecha para conocer el lugar y contratar experiencias. Villa La Angostura cuenta con prestadores de excelente nivel y muy preparados para ofrecer ese tipo de servicios”, afirmó.

La subsecretaria subrayó que uno de los principales desafíos es coordinar y organizar la oferta local para responder eficazmente a las demandas del mercado MICE. En ese sentido, el municipio mantiene un contacto permanente con el Buró de Eventos y Convenciones de Villa La Angostura, presidido por Alejandro Rey, una entidad que agrupa a prestadores privados con el objetivo de promover la ciudad como sede de encuentros corporativos y asociativos.

“Estamos trabajando para fortalecer al sector privado en torno al turismo MICE. Cuando una asociación o una empresa solicita una cotización para realizar un evento, necesitamos contar con una oferta organizada, coordinada y preparada para responder de manera conjunta”, explicó Reumann.

La funcionaria agregó que en muchos casos son los propios destinos quienes presentan candidaturas para albergar congresos nacionales e internacionales, una tarea que requiere la articulación entre organismos públicos, hoteles, agencias, prestadores de servicios y organizadores de eventos. “Queremos que Villa La Angostura esté en condiciones de salir a postularse como sede de encuentros importantes. Para eso es fundamental que todos los actores del sector trabajen coordinadamente. Ese es el desafío y en eso estamos enfocados”, concluyó.

La posible postulación para recibir el Congreso Internacional de AFEET forma parte de una política más amplia impulsada por la Secretaría de Turismo, destinada a diversificar el turismo local, generar movimiento económico durante todo el año y consolidar a Villa La Angostura como un destino atractivo para reuniones, convenciones y eventos especializados, además de las tradicionales vacaciones.